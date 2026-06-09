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In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über mögliche Kunden von Intel Foundry. Bisher wurde aber kein größerer Kunde offiziell genannt – weder für eine Fertigung in Intel 18A, Intel 18A-P oder darüber hinaus. Die besten Chancen hat Intel Foundry ohnehin über das Advanced Packaging, wo die Kapazitäten weltweit begrenzt sind und kein Chipdesign überführt werden muss.

Nun berichtet The Information über fortgeschrittene Verhandlungen mit Google und NVIDIA. Bei Google soll es konkret um das Advanced Packaging von Millionen von TPUs gehen. TSMC liefert die Compute-Dies, während Intel Foundry das Packaging übernehmen soll. Hier im Fokus steht vordergründig EMIB-T. Intel hat seine Embedded Multi-die Interconnect Bridge in der Abwandlung EMIB-T für den Einsatz mit HBM4 optimiert.

NVIDIA soll gar noch einen Schritt weitergehen. Hier soll man mit Intel Foundry in Gesprächen bezüglich der Feynman-Generation sein. Mit Feynman wird Intel auf ein GPU-Stacking und C-HBM4 setzen. Die Herausforderungen sind hier also ungleich höher. GPU-Dies müssen gestapelt werden. Zudem übernehmen Basis-Dies oder kleine Siliziumbrücken die Verbindung zwischen mehreren Dies. Für die Feynman-Generation wird NVIDIA noch auf eine Chipfertigung bei TSMC setzen. Das Packaging aber könnte von TSMC zu Intel Foundry überführt werden.

Eine Chipfertigung bei Intel Foundry wird evaluiert

Die zentrale Frage für Intel Foundry bleibt, ob sich ausreichend externe Kunden für die eigentliche Chipfertigung gewinnen lassen. Für potenzielle Auftraggeber ist das Risiko dabei jedoch höher, als beim Advanced Packaging. Das Risiko in der Chipfertigung besteht darin, dass sich Probleme erst in einer späten Phase der Entwicklung zeigen. Erst dann zeigt sich, ob die geplanten Ziele hinsichtlich der Leistung, Effizienz und Ausbeute erreicht werden. Sollte die Ausbeute hinter den Erwartungen zurückbleiben oder sollten die angestrebten Leistungswerte verfehlt werden, können die Folgen kostspielig sein. Die Entwicklung, Fertigung und Validierung neuer Chips zählen zu den aufwendigsten und teuersten Prozessen der Halbleiterindustrie.

Berichten zufolge soll NVIDIA derzeit ein Chipdesign auf Basis von Intels aktuellem Intel-18A-Fertigungsprozess evaluieren. Diesen nutzt Intel für die Compute-Tiles der Panther-Lake- und Xeon-6+-Prozessoren. Allerdings muss ein solcher Test nicht zwangsläufig in einem späteren Fertigungsauftrag münden und es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Chipdesigner regelmäßig mit den Auftragsfertigern in Kontakt sind, um die aktuellen Fertigungsprozesse zu evaluieren. Ebenso denkbar ist, dass entsprechende Projekte dazu dienen, die eigene Verhandlungsposition gegenüber dem bisherigen Fertigungspartner, in diesem Fall TSMC, zu stärken.

Realistischer erscheinen zunächst Aufträge für weniger kritische Komponenten wie Netzwerk-Switches oder andere Chips, bei denen eine zusätzliche Fertigungsquelle helfen könnte, mögliche Kapazitätsengpässe bei TSMC zu umgehen. Bei besonders wichtigen Produkten und den jeweiligen Spitzenmodellen gilt ein Wechsel des Fertigungspartners dagegen weiterhin als eher unwahrscheinlich. Intel muss sein Foundry-Geschäft im direkten Vergleich mit TSMC zunächst noch unter Beweis stellen. Hinzu kommt, dass ein heute getestetes Design erst in einigen Jahren marktreif wäre. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Intel-18A-Prozess bereits von neueren Fertigungsgenerationen (Intel 18A-P) abgelöst worden sein. Für ein künftiges High-End-Produkt wäre daher eher eine Evaluierung eines solchen Nachfolgeprozesses schon eher von Bedeutung.