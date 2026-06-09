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Im Vorfeld des Börsengangs rührt SpaceX kräftig die Werbetrommel und zeigt über alle Kanäle, zu was man in der Lage ist und was in Kürze erreicht werden soll. In einer Gesprächsrunde erläuterte Elon Musk, wie man Rechenzentren in den Erdorbit bringen will und vor welchen Herausforderungen man dabei steht.

Drei Herausforderungen gibt es laut Musk:

1. Man muss die Rechenzentren in die Erdumlaufbahn bringen

2. Die Stromversorgung der Rechenzentren in der Erdumlaufbahm

3. Man muss die Hardware auf der Erde "in scale" fertigen können

Das erste Problem soll von Starship gelöst werden. Mit einer wiederverwendbaren ersten und zweiten Stufe, die immer wieder schnell wiederverwendet werden kann, sollen jährlich mehrere Millionen Tonnen in die Umlaufbahn gebracht werden können. Noch aber arbeitet SpaceX daran das Starship und den Booster in einen zuverlässigen Status zu überführen, welcher diese Anforderungen erfüllt.

Die nächsten beiden Herausforderungen hängen in gewisser Weise zusammen. Die Stromversorgung eines Satelliten mit mehreren Kilowatt an Leistung stellt keine große Herausforderung dar. Die AI1-Satelliten sollen eine Peak-Leistung von 170 kW vorweisen können. Dazu müssen die Solarpanale nur groß genug werden, damit eine solche Ausgangsleistung erreicht wird. Die AI1-Satelliten verfügen über zwei große Solar-Arrays. Damit kommt ein solcher Satellit auf eine Spannweite von 70 m. Wenn nicht nur wenige Dutzend, sondern Hunderte oder gar Tausende dieser Satelliten in den Orbit geschossen werden sollen, sind die entsprechenden Fertigungskapazitäten für diese Solarpaneele notwendig. Dies soll SpaceX im eigenen Hause umsetzen.

Etwa 120 kW an durchschnittlicher Leistung soll der AI1 abrufen, was auch bedeutet, dass 120 kW an Abwärme per Radiator an den Weltraum abgegeben werden müssen. Dass dies möglich ist, hat YouTuber Scott Manley unterstrichen. Eine Fläche von 110 m² reicht laut SpaceX aus, um die Abwärme abführen zu können.

Die Solarpaneele sollen dabei auf eine Leistung von 250 W/m² kommen, was in etwa im Bereich dessen liegt, was Standardmodule auf der Erde erreichen können. Die doppelseitigen Radiatoren können zu beiden Seiten abstrahlen und kommen daher auf 1.400 W/m² – können die Energie aber auch anders abgeben, als dies für die Aufnahme in Form der Solarpaneele der Fall ist.

Redundante Pumpen und Kreisläufe sowie ein Schutz vor Mikrometeoriten sollen sicherstellen, dass die Kühlsysteme zuverlässig funktionieren.

Die Compute-Module sitzen in der Mitte zwischen den Solarpaneelen und Radiatoren – nehmen also nur einen kleinen Teil des AI1 ein. Die Anbindung der Satelliten an ein Netzwerk findet per Laserlink statt. Darüber lassen sich einige Terabit/s erreichen, was für die Anwendung eines Rechenzentrums ausreichend ist. Die Latenz soll im Bereich von 3 ms liegen – die Satelliten fliegen in einer Höhe von 600 bis 800 km.

Die Fertigung der Satelliten und Solarpaneele soll in Bastrop, im US-Bundesstaat Texas, stattfinden. Hier werden auch schon die aktuellen Starlink-Satelliten hergestellt. Um die Kapazitäten auszubauen, hat SpaceX bereits damit begonnen, die Fabriken zu erweitern. Etwas mehr als 4 km² an Land stehen SpaceX zur Verfügung. Insgesamt plant man mit einer Fläche zur Fertigung der Solarpaneele, PCBs, Gateways und der Fertigung der Satelliten selbst von 1.000.000 m². Bereits Ende nächsten Jahres sollen die ersten AI1-Satelliten hergestellt werden.

Terafab als Rückrat in der Fertigung

Laut Musk plant man aktuell, zunächst Vera-Rubin-Chips oder Grace Blackwell (GB300) in die Umlaufbahn zu bringen. Es gibt aber offenbar auch schon Referenzdesigns für Googles TPUs. Theoretisch ist es aber möglich, jegliche Hardware zu nutzen. NVIDIA stellte auf der GTC 2026 mit Space-1 ein entsprechendes Modul mit Vera Rubin vor.

Derzeit ist die Chipindustrie laut Musk aber nicht in der Lage, ausreichend Chips herzustellen. Etwa 50 GW an Rechenleistung werden aktuell jährlich hergestellt. Mit der Terafab soll dies um den Faktor 20 auf 1 TW pro Jahr erweitert werden.

SpaceX hat bereits mit dem Rohbau der Terafab begonnen. Intel ist Partner von SpaceX, wenn es darum gehen wird, einen Fertigungsprozess in der Terafab zu etablieren. Laut Brancheninsidern ist SpaceX auch schon mit den Unternehmen in Kontakt, die eine solche Chipfabrik mit den entsprechenden Maschinen ausstatten sollen.

Bereits Ende des kommenden Jahres will man 1 GW an Rechenleistung in der Terafab herstellen können. 2028 sollen 10 GW pro Jahr erreicht werden, ein Jahr später schon 100 GW pro Jahr und dann ab 2030 1 TW pro Jahr. Dies ist laut Musk aber auch abhängig davon, wie sich die Chipentwicklung weiterentwickelt.

Neben den eigentlichen Rechenchips soll die Terafab auch Speicher herstellen – ein aktuell limitierender Faktor im Ausbau der Rechenleistung bzw. ein Kostentreiber, wie alle Spieler sicherlich bestätigen können. Wie immer sind die Terminvorstellungen von Elon Musk mit Vorsicht zu genießen. Offen ist auch noch die Frage, ob die gigantische Rechenleistung überhaupt in diesem Umfang benötigt wird und wie sich die Kostenseite solcher Rechenzentren in der Erdumlaufbahn entwickelt. SpaceX hat wie immer ambitionierte Pläne – diese in der geplanten Form umzusetzen, stellt die größte Hürde dar. Dies gilt auch für die aktuellen Pläne rund um die Terafab.

Berücksichtigen sollte man in der aktuellen Berichterstattung zudem, dass SpaceX an die Börse möchte. Investoren von einer solchen Zukunft zu überzeugen, steht aktuell ganz oben auf der Prioritätenliste von Musk.