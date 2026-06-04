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GIGABYTE gehört zu den weltweit bedeutendsten Herstellern von PC-Hardware und hat sich insbesondere bei Mainboards, Grafikkarten, Monitore, Notebooks, Serverplattformen und Komplettsystemen einen Namen gemacht. Das Unternehmen zählt seit vielen Jahren zu den größten Mainboard-Anbietern der Branche und ist ein wichtiger Partner für Prozessorhersteller wie Intel und AMD. Mit seinem breiten Portfolio bedient GIGABYTE sowohl den klassischen Consumer-Markt als auch professionelle Anwender, Rechenzentren und den schnell wachsenden KI- und HPC-Sektor.

Für Taiwan besitzt GIGABYTE eine besondere Bedeutung als Teil des weltweit einzigartigen IT- und Elektronik-Ökosystems der Insel. Gemeinsam mit anderen Unternehmen repräsentiert GIGABYTE die Kompetenz Taiwans in Entwicklung, Fertigung und Vermarktung moderner Computertechnik. Das Unternehmen schafft qualifizierte Arbeitsplätze, investiert in Forschung und Entwicklung und stärkt die Stellung Taiwans als eines der wichtigsten Zentren der globalen Halbleiter- und PC-Industrie.

In diesem Jahr feiert man zur Computex 2026 sein 40-jähriges Jubiläum, welches man aber nicht mit einer großen Feier und Keynote zur Messe begeht, sondern indem man auch in schweren Zeiten für Gamer und DIY-PC-Bauer ansprechende Produkte bietet. Entsprechend haben wir uns bei einem Besuch in einem gesonderten Ausstellungsbereich sowie an den beiden Messeständen einen Eindruck davon verschafft.

Auch in einer Zeit, in der die Nachfrage nach leistungsfähigen PC-, Server- und KI-Systemen rasant wächst und die technologischen Anforderungen stetig zunehmen, legt GIGABYTE großen Wert auf die Unterstützung seiner Kunden. Das Unternehmen begleitet neue Plattformen von der Markteinführung bis weit über deren Lebenszyklus hinaus mit BIOS-Updates, Treiberpflege, technischem Support und umfangreicher Dokumentation. Dadurch erhalten Anwender, Systemintegratoren und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Hardware zuverlässig und langfristig zu betreiben.

Gerade in Phasen technologischer Umbrüche zeigt sich die Bedeutung eines starken Partners. Mit kontinuierlicher Produktpflege, einer breiten Verfügbarkeit von Ersatz- und Erweiterungslösungen sowie der engen Zusammenarbeit mit den führenden Prozessor- und GPU-Herstellern stellt GIGABYTE sicher, dass Kunden auch bei neuen Anforderungen nicht allein gelassen werden. Diese langfristige Ausrichtung hat maßgeblich dazu beigetragen, das Vertrauen von Enthusiasten, professionellen Anwendern und Unternehmenskunden weltweit zu gewinnen und über viele Jahre zu erhalten.

Einen Anfang in der Vorstellung macht das Gaming-System Eagle 5, welches auch für preisbewusste Spieler interessant sein soll. Zur Ausstattung gehören Prozessoren bis zu einem Ryzen 7 8700F, eine GPU bis zu einer GeForce RTX 5060 Eagle sowie bis zu 16 GB Arbeitsspeicher.

Das abgebildete System zeigt einen kompakten Desktop-PC von GIGABYTE, dessen Design klar auf den Einsatz im Büro-, Bildungs- oder Unternehmensumfeld ausgelegt ist. Das Gehäuse setzt auf eine schlichte, funktionale Formensprache mit mattschwarzen Seitenwänden und einer dunkelgrauen Front. Auffällige Designelemente beschränken sich auf das vertikal eingeprägte GIGABYTE-Logo und einen kleinen beleuchteten Markenschriftzug. Dadurch wirkt das System professionell und unaufdringlich, ohne die oft bei Gaming-PCs anzutreffenden RGB-Elemente oder aggressiven Formen. Die Frontpartie verfügt über zahlreiche Belüftungsöffnungen, die auf einen luftgekühlten Innenraum und einen Fokus auf einen leisen Dauerbetrieb schließen lassen.

Bei den sichtbaren Funktionen fällt zunächst die gut zugängliche Front-I/O auf. Neben dem Einschaltknopf sind zwei USB-A-Anschlüsse sowie ein moderner USB-C-Port vorhanden. Darunter befinden sich separate 3,5-mm-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Die Front bietet zudem mehrere verdeckte Erweiterungsschächte beziehungsweise Slotblenden, die auf eine flexible Konfiguration für unterschiedliche Einsatzszenarien hindeuten. Aufgrund der Gehäusegröße dürfte im Inneren Platz für Standard-Komponenten wie ein Micro-ATX- oder Mini-ITX-Mainboard, mehrere Massenspeicher und Erweiterungskarten vorhanden sein. Insgesamt vermittelt das System den Eindruck eines vielseitigen und wartungsfreundlichen Business-PCs, der auf Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und langfristige Nutzbarkeit ausgelegt ist.

Dazu passend stellt GIGABYTE den AORUS ELite FO27Q28G Gaming-Monitor mit WOLED-Panel, QHD-Auflösung und bis zu 280 Hz vor. Als HDR-Spitzenhelligkeit gibt der Hersteller 1.500 Nits an und dank DisplayPort und HDMI bietet der Monitor entsprechend flexible Eingangsmöglichkeiten.

Wenn es etwas mehr sein darf, dann steht der AORUS Elite FM275K16P bereit, der mit einer Auflösung von 5K und der Verwendung von Mini-LEDs das Nonplusultra in der Darstellungsqualität darstellt. Mit 2.304 individuell steuerbaren Zonen, bietet das Display höchstmöglichen Kontrast und eine Kontrolle der Helligkeit.

Dank multipler Modi kann das Display in 5K mit 180 Hz, 4K mit 220 Hz und QHD mit 330 Hz darstellen. Somit finden auch Spieler, die mit etwas Verzicht in der Auflösung einen höheren Wert auf die Bildwiederholungsrate legen, hier die richtige Option.

Am allgegenwärtigen KI-Markt kommt aber auch GIGABYTE nicht vorbei und präsentiert mit den Komplettsystemen AI Top Einsteigerlösungen mit Ryzen-9000- oder Core-Ultra-200-Prozessor und kombiniert diese mit Standard-Grafikkarten wie der GeForce RTX 5090 und Radeon RX 9070 XT.

Viele, viele, viel Komponenten ...

Darüber hinaus gibt es bei GIGABYTE eine immense Vielfalt an Komponenten zu bestaunen. Diese zielen sowohl auf den preisbewussten PC-Nutzer, als auch auf den Enthusiasten ab.

Ein Beispiel ist das B850M AORUS Stealth, das erste Stealth-Mainboard von GIGABYTE im mATX-Formfaktor. Darüber hinaus zeigt GIGABYTE mit dem Z890 Tachyon Duo X Ice und dem Z890 AORUS ELite Duo X, dass es auch einen Markt für Mainboards mit nur zwei DIMM-Steckplätzen gibt. Den zusätzlichen Platz nutzt GIGABYTE zum Beispiel für einen weiteren M.2-Steckplatz.

Auf einem eigenen Infinity-Event wurde die AORUS GeForce RTX 5080/5090 Infinity 16G/32G vorgestellt. Die Karte wird es in der schwarzen und weißen Variante, jeweils als GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 geben. Das markante Merkmal dieses Modells ist sicherlich die Kühlung, bei der zwei Axiallüfter wie Turbinen auf dem Kühler sitzen und durch diesen hindurchblasen. Das PCB ist klein genug, um einen weitestgehend störungsfreien Durchlass zu gewährleisten.

Der für eine solche Karte notwendige Stromanschluss in Form eines 12V-2x6 befindet sich unter dem Kühler am hinteren Ende der Karte. Er ist durch eine magnetisch gehaltene Abdeckung verdeckt. Passend dazu gibt es mit dem AORUS P1600W 80+ Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP ein passenden Hochleistungsnetzteil mit ausreichend Anschlussmöglichkeiten.

Auf dem großen Messestand wurde der Wood-Serie viel Platz gewährt. Gezeigt werden einzelne Komponenten und auch komplette Systeme der hellen und dunklen Holzoptik.

Weiterhin hat man sein Notebook-Portfolio um drei neue 16-Zoll-Modelle erweitert: Das AERO X16 richtet sich an Kreative und kombiniert AMDs Ryzen-AI-Prozessoren mit einer GeForce-RTX-50-Grafik in einem besonders schlanken Gehäuse. Das Gaming A16, bzw. auch das Gaming A16 Pro zielt hingegen auf preisbewusste Spieler ab. An der Spitze steht das AORUS Master 16, das als neues Flaggschiff mit AMD Ryzen 9 9955HX3D, GeForce RTX 5090 Laptop und aufwendiger WINDFORCE-Infinity-EX-Kühlung die maximale Gaming-Leistung liefert. Bis zu 320 W können abgeführt werden. Alle drei Baureihen haben die neue GiMATE-Software als zentrale Anlaufstelle zur Systemsteuerung, zur Konfiguration von Leistungsprofilen und als Anlaufstelle für KI-gestützte Zusatzfunktionen integriert.

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