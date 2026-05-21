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NVIDIA hat die Zahlen zum ersten Quartal 2027 (so die interne Zählweise) veröffentlicht und vermeldet darin einen Rekordumsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 44,1 Milliarden US-Dollar und so sprechen wir von einem Wachstum von 85 %. Gegenüber dem vierten Quartal 2026 entspricht das Plus 20 %, was auch in der aktuellen Boom-Phase ein erstaunliches Plus ist.

Der Nettogewinn des Unternehmens steigt auf 58,3 Milliarden US-Dollar, was neben dem guten eigenen Geschäft auch darin liegt, dass NVIDIA rund 16 Milliarden US-Dollar an Gewinnen aus Firmenbeteiligungen mitnimmt. Dazu gehören neben ARM und Coreweave auch die Beteiligungen an Intel.

Neben den üblichen Betriebsausgaben und Investitionen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, gibt NVIDIA viel Geld aus. So wird die Dividende um den Faktor 25 erhöht und beläuft sich auf 25 Cent je Aktie. Der Vorstand hat aber auch Aktienrückkäufe beschlossen, um den Börsenwert weiter zu erhöhen. Ein Rückkaufpaket im Wert von 80 Milliarden US-Dollar wurde genehmigt.

Im Reporting der Quartalszahlen nimmt NVIDIA eine Umstrukturierung vor. Das Datacenter-Segment wird nun in "Hyperscale" sowie "AI Clouds, Industrial und Enterprise" aufgeteilt. Im Hyperscale-Geschäft zusammengefasst werden die großen Kunden wie AWS, Google, Microsoft und Co. Das Segment "AI Clouds, Industrial und Enterprise" fasst den restlichen Bereich der Rechenzentren zusammen. Beide Segmente sind mit etwa 10 Milliarden US-Dollar in etwa gleich groß.

GeForce-Geschäft geht im Edge Computing auf

Erstmals nennt NVIDIA keine Umsatzzahlen zum GeForce-Geschäft. Im Geschäftsbereich "Edge Computing" vereint wird nun der Umsatz der GeForce-Hardware sowie die Workstation-Hardware, Automotive, Robotik und die Custom-Chips wie der für die Nintendo Switch. Damit können wir auf Basis der Quartalszahlen auch nicht mehr abschätzen, wie gut das GeForce-Geschäft für NVIDIA gelaufen ist.

Der Umsatz in diesem Geschäftsbereich lag bei 6,4 Milliarden US-Dollar, was 10 % über dem vorherigen Quartal und 29 % über dem Ergebnis des Vorjahresquartals liegt.

Für das bereits laufende zweite Quartal 2027 geht NVIDIA von einem Umsatz in Höhe von 91 Milliarden US-Dollar aus.