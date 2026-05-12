Texas verklagt Netflix

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Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat eine Klage gegen den Streamingdienst Netflix eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, seine Nutzer über das Ausmaß des Sammelns von Nutzerdaten getäuscht zu haben. In der Klage wird Netflix konkret vorgeworfen, Nutzerdaten in großem Umfang zu erfassen und diese Informationen für gezielte Werbung zu verwenden, während öffentlich der Eindruck erweckt werde, die Datennutzung sei begrenzt.

Unter anderem wird ein Schreiben des damaligen CEO Reed Hastings von 2019 zitiert, in dem er schrieb, dass man "gar nichts" sammle. Tatsächlich hat Netflix jedoch Daten an Broker und Werbefirmen weitergegeben und diese mit Informationen aus anderen Plattformen verknüpft, um detaillierte Kundenprofile zu erstellen. Durch diesen Verkauf von Daten generiere der Streamingdienst laut der Klageschrift jährliche Milliardenumsätze. Besonders problematisch sei dies aus Sicht des texanischen Generalstaatsanwalts bei jungen Nutzern und Kindern. Die Vorwürfe stützen sich auf den Deceptive Trade Practices Act (DTPA).

Neben der Datensammlung kritisiert Paxton in der Klage auch manipulative Funktionen von Netflix, etwa die Autoplay-Funktion, die Nutzer länger als beabsichtigt an die Plattform binden würden. Die Klage fordert, dass Netflix alle illegal erhobenen Daten löscht, künftig keine Informationen ohne Zustimmung der Nutzer an Werbepartner weitergibt und pro Verstoß eine Geldstrafe von 10.000 Dollar zahlt. Netflix reagierte auf die Vorwürfe und erklärte gegenüber Reuters, dass das Unternehmen die Privatsphäre seiner Nutzer ernst nehme und sich an geltende Datenschutzgesetze halte. Die Vorwürfe werde man vor Gericht zurückweisen.

Der Fall zieht Aufmerksamkeit auf den Umgang großer Streaminganbieter mit personenbezogenen Daten und unterstreicht die wachsende Debatte über Datenschutz, Einwilligung und den Schutz von Minderjährigen in digitalen Medien. Beobachter rechnen damit, dass der Ausgang des Prozesses Auswirkungen auf die Branche haben könnte, insbesondere auf die Art und Weise, wie Inhalte personalisiert und Werbung geschaltet wird.