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Sony und TSMC haben eine Absichtserklärung verkündet, nach der es ein Joint Venture beider Unternehmen geben soll, das sich mit der Entwicklung und Fertigung der Bildsensoren der nächsten Generation beschäftigt. Einen Namen hat das Joint Venture noch nicht, bekannt ist aber, dass Sony die Leistung übernehmen wird.

Eine Zusammenarbeit zwischen Sony und TSMC ist indes keine wirkliche Neuigkeit. Bereits 2021 gegründet wurde Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM). Seit Ende 2024 laufen die ersten Chips bei JASM vom Band. Die dazugehörige Fabrik steht in Koshi und hier soll auch die gemeinsame Sensorfabrik des neuen Joint Venture gebaut werden.

Sony ist der größte Hersteller für Kamera- und Bildsensoren weltweit. Dazu gehören aber nicht nur die Sensoren der eigenen Kameras von Sony oder solche für Smartphones, sondern auch solche mit niedrigerer Auflösung für die Industrie und den Automotive-Markt.

Teilweise fertigt Sony seine Bildsensoren selbst. Über die vergangenen Jahre hinweg gab es immer wieder Meldungen dazu, Sony könnte die eigene Chipfertigung weitestgehend aufgeben und davon wären dann auch die Bildsensoren betroffen. Mit dem Joint Venture und der Zusammenarbeit mit TSMC hat man aber bereits den Weg hin zu solchen Partnerschaften geebnet und bewegt sich damit in einem Zwischenfeld aus eigener und externer Fertigung.

Unter welchem Namen die Zusammenarbeit von Sony und TSMC erfolgen wird und wann die ersten Bildsensoren vom Band laufen sollen, ist noch nicht bekannt.