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Das Kölner KI-Unternehmen DeepL baut einen erheblichen Teil seiner Belegschaft ab und richtet seine internen Strukturen stärker auf den Einsatz künstlicher Intelligenz aus. Wie CEO und Gründer Jarek Kutylowski in einem Beitrag auf Linkedin mitteilte, sollen weltweit rund 250 Stellen wegfallen. Damit betrifft der Stellenabbau etwa ein Viertel der Mitarbeiter.

Nach Angaben des Unternehmens steht hinter der Entscheidung eine umfassende Neuausrichtung der Arbeitsweise. DeepL will künftig kleinere Teams etablieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und mehr Routineaufgaben durch KI-Systeme automatisieren lassen. Laut Kutylowski verändert künstliche Intelligenz die Organisation moderner Technologieunternehmen grundlegend.

Die sogenannte AI-First-Strategie soll nahezu alle Unternehmensbereiche betreffen. Interne Abläufe sollen stärker automatisiert werden, während Teams eigenständiger arbeiten können und weniger Abstimmung zwischen einzelnen Abteilungen notwendig sein soll. DeepL verspricht sich davon schnellere Entwicklungszyklen und effizientere Prozesse.

Das Unternehmen gehört zu den bekanntesten europäischen KI-Firmen. Die Übersetzungsplattform DeepL wurde 2017 veröffentlicht und entwickelte sich insbesondere durch ihre neuronalen Übersetzungsmodelle und hohe Sprachqualität schnell zu einer etablierten Alternative zu internationalen Konkurrenten. Der Dienst unterstützt mittlerweile zahlreiche Sprachen und bietet neben einer kostenlosen Variante auch kostenpflichtige Abonnements sowie API-Zugänge für Unternehmen an.

Technisch basiert DeepL auf großen Sprachmodellen und spezialisierten KI-Systemen für maschinelle Übersetzung. In den vergangenen Jahren wurde die Plattform zusätzlich um Funktionen wie Textverbesserung, Schreibunterstützung und Dokumentübersetzung erweitert. Besonders im Unternehmensumfeld setzt DeepL zunehmend auf automatisierte Übersetzungs-Workflows und cloudbasierte Integrationen.

Trotz hoher Bekanntheit und erfolgreicher Finanzierungsrunden arbeitet das Unternehmen bislang jedoch nicht profitabel. Auch für die Jahre 2024 bis 2027 prognostiziert das Unternehmen weiterhin Verluste.

Die angekündigten Einschnitte stehen exemplarisch für einen breiteren Trend in der KI-Branche. Zahlreiche Technologieunternehmen versuchen derzeit, ihre internen Prozesse mithilfe generativer KI effizienter zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Dabei geraten zunehmend auch Verwaltungs-, Support- und Entwicklungsbereiche unter Druck, die bislang stark personell geprägt waren.