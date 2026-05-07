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Speicherpreise

AMD erwartet schwächeres Gaming-Geschäft im zweiten Halbjahr

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AMD erwartet schwächeres Gaming-Geschäft im zweiten Halbjahr
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Nachdem die Speicherpreise zuletzt bereits PCs, Server und E-Autos unter Druck gesetzt haben, rechnet nun auch AMD mit Folgen für das eigene Gaming-Geschäft. Für die zweite Jahreshälfte erwartet das Unternehmen eine spürbar schwächere Nachfrage, weil Speicher und weitere Komponenten teurer werden. Laut VideoCardz plant AMD deshalb mit einem Gaming-Umsatz, der im zweiten Halbjahr um mehr als 20 % unter dem Niveau der ersten Jahreshälfte liegen soll.

Auffällig ist der Zeitpunkt der Warnung. AMD hat gerade ein starkes erstes Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg von 7,438 auf 10,253 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge erreichte 53 %, der Nettogewinn lag bei 1,4 Milliarden US‑Dollar. Auf Non-GAAP-Basis nennt AMD 55 % Bruttomarge, 2,3 Milliarden US-Dollar Nettogewinn und 1,37 US-Dollar Gewinn je Aktie. Getrieben wird das Wachstum vorrangig vom Rechenzentrum. Der Datacenter-Umsatz legte um 57 % auf 5,775 Milliarden US-Dollar zu, getragen von EPYC-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern. Für das zweite Quartal stellt AMD rund 11,2 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Bei Server-CPUs erwartet das Unternehmen dann ein Plus von mehr als 70 % gegenüber dem Vorjahr.

Auch Client und Gaming liefen zum Jahresstart noch nicht schwach. Zusammen kamen beide Bereiche auf 3,605 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 %. Der Client-Umsatz stieg um 26 % auf 2,885 Milliarden US‑Dollar. Gaming erreichte 720 Millionen US-Dollar und lag damit 11 % über Vorjahr, laut AMD primär wegen der Nachfrage nach Radeon-GPUs. Das Semi-Custom-Geschäft gab dagegen erwartungsgemäß nach, was zum fortgeschrittenen Konsolenzyklus passt.

Gerade deshalb fällt der Ausblick härter aus. Während KI-Infrastruktur mehr EPYC-Prozessoren, Instinct-Beschleuniger und Fertigungskapazität benötigt, trifft derselbe Zyklus das Consumer-Geschäft über höhere Kosten. AMD-Chefin Lisa Su rechnet zwar im zweiten Quartal weiter mit solider Ryzen-Nachfrage. Für die zweite Jahreshälfte plant AMD jedoch mit niedrigeren PC-Auslieferungen, weil Speicher und Komponenten teurer werden.

Im Gaming-Segment kommt dieser Druck direkt an. Der Bereich umfasst neben Radeon-Grafikkarten Semi-Custom-Chips für Spielkonsolen. CFO Jean Hu erwartet für die zweite Jahreshälfte einen Rückgang des Gaming-Umsatzes um mehr als 20 % gegenüber der ersten Jahreshälfte. Direkte Radeon-Preiserhöhungen hat AMD damit nicht angekündigt. Die Aussagen zeigen allerdings, dass sich der Kostendruck nicht vollständig ausblenden lässt.

Für den PC-Markt ist das ein weiteres Signal, dass die Speicherkrise nicht bei RAM-Kits endet. Wenn DRAM, NAND und weitere Komponenten teurer werden, steigen entweder die Systempreise oder die Margen geraten unter Druck. Besonders für das Gaming-Segment ist das fatal, weil hohe GPU-Preise bereits in den vergangenen Jahren Kaufentscheidungen verschoben haben.

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