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Nachdem erst gestern bekannt wurde, dass OpenAI allein in diesem Jahr rund 50 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung ausgeben soll, zieht nun auch Konkurrent Anthropic auf der Infrastrukturseite nach. Das KI-Unternehmen hat eine Kooperation mit SpaceXAI geschlossen und sich darüber zusätzliche Kapazitäten im Umfeld des Supercomputers Colossus gesichert. Genannt werden mehr als 220.000 NVIDIA-GPUs und eine elektrische Leistung von rund 300 MW. Für zahlende Nutzer soll sich das unmittelbar bemerkbar machen: Die Limits für Claude Code, Claude Pro und Max sowie für bestimmte API-Zugriffe werden angehoben.

Damit verdichtet sich der Eindruck, dass der KI-Wettbewerb längst nicht mehr nur über bessere Modelle entschieden wird. Verfügbare Rechenleistung wird gerade in Zeiten der Knappheit immer wichtiger. Colossus wurde im Herbst 2024 vorwiegend mit xAI und dem Training von Grok aufgebaut. Nun soll Anthropic auf einen großen Teil dieser Kapazitäten zugreifen können.

Konkret sollen zunächst Nutzer von Claude Code profitieren. Für Pro-, Max-, Team- und Enterprise-Abos wird die bisherige Begrenzung von fünf Stunden verdoppelt. Pro- und Max-Abonnenten sollen zudem nicht mehr durch bisherige Einschränkungen in Spitzenzeiten ausgebremst werden. Auch bei Claude Opus hebt Anthropic die API-Grenzen für Token deutlich an.

Die Kooperation zeigt, wie eng die Qualität eines KI-Dienstes inzwischen an die dahinterliegende Infrastruktur gekoppelt ist. Modelle wie Claude, Gemini, Grok oder GPT konkurrieren nicht nur über Architektur, Antwortqualität und Kontextfenster. Entscheidend ist zunehmend, wie lange Nutzer mit den Systemen arbeiten können, bevor Limits greifen oder Warteschlangen entstehen.

Die Hardware-Basis bleibt dabei ein zentraler Engpass. NVIDIA-Beschleuniger bilden weiterhin das Rückgrat vieler großer KI-Cluster, während Stromversorgung, Kühlung und Standortverfügbarkeit immer stärker über die Skalierung entscheiden. Eine Leistung von rund 300 MW verdeutlicht, in welcher Größenordnung sich der Ausbau inzwischen bewegt. Für KI-Anbieter reicht es nicht mehr, zusätzliche Server zu beschaffen. Sie benötigen dauerhaft Zugriff auf Rechenzentren, Energie und Netzwerkinfrastruktur.

Offen bleibt, wie exklusiv Anthropic die Kapazitäten tatsächlich nutzt und welche Laufzeit die Vereinbarung hat. Ebenso ist unklar, welcher Anteil in den laufenden Modellbetrieb fließt und welcher für Training oder Feintuning reserviert wird.