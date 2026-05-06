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AMD hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und wusste damit zu überraschen. Die Zahlen, die AMD verkündet hat, fielen deutlich höher aus, als die zuvor gemachten Prognosen. Dementsprechend positiv nahm die Börse dies auf und sorgte für ein Plus von 15 bis 20 % für die Aktie von AMD.

Genau wie im vergangenen Quartal lag der Umsatz über der 10-Milliarden-US-Dollar-Schwelle. 10,3 Milliarden US-Dollar waren es, um genau zu sein. Im Vorjahresvergleich legte der Umsatz um 38 % zu. Der Nettogewinn verdoppelte sich fast und lag bei 1,4 Milliarden US-Dollar.

Wie nicht anders zu erwarten, hat das Datacenter-Geschäft einen großen Anteil am Gesamtumsatz und am Wachstum. Der Umsatz lag bei 5,8 Milliarden US-Dollar – 57 % mehr als im Jahr zuvor. Alleine in diesem Segment machte AMD einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar.

Auch das Client-Geschäft lief offenbar blendend. 3,6 Milliarden US-Dollar setzte AMD hier um, was einem Plus von 600 Millionen US-Dollar zum Vorjahresquartal entspricht. Gegenüber dem guten vierten Quartal 2025 sprechen wir aber von einem Rückgang um etwa 10 %. Der operative Gewinn lag dennoch bei 575 Millionen US-Dollar.

Das Embedded-Geschäft verbleibt auf niedrigem Niveau, legt im Vorjahresvergleich leicht zu, ist im vorherigen Quartal wiederum leicht rückgängig.

AMDs Ausblick für das zweite Quartal und das restliche Jahr 2026 fällt weiterhin positiv aus. Der Absatz bei den Epyc-Prozessoren soll aufgrund der immer höheren Nachfrage weiter deutlich steigen. Auch bei den KI-Beschleunigern erwartet man vor allem durch die Instinct-MI450-Serie ein deutliches Wachstum. Das Interesse der Hyperscaler ist laut Dr. Lisa Su extrem hoch.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet AMD einen Umsatz von 11,2 Milliarden US-Dollar (+/- 300 Millionen US-Dollar).