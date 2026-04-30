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Mit 63 % Umsatzplus bei Google Cloud und 28 % Wachstum bei AWS schlägt der KI-Boom bei den Hyperscalern auch weiterhin in den Geschäftszahlen durch. Alphabet und Amazon meldeten nach US-Börsenschluss am Mittwochabend deutlich höhere Cloud-Umsätze. Zugleich stiegen die Ausgaben für Rechenzentren, Server und weitere Infrastruktur weiter an.

Am stärksten fällt der Sprung bei Google Cloud aus. Die Sparte erzielte im ersten Quartal rund 20 Milliarden US-Dollar Umsatz und lag somit über den von Analysten erwarteten Erlösen in Höhe von ca. 18 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von stolzen 63 %. Alphabet-Chef Sundar Pichai bezeichnete Enterprise-AI-Lösungen erstmals als wichtigsten Wachstumstreiber des Cloud-Geschäfts. Für Google ist KI damit nicht mehr nur Such- und Modellthema, sondern zunehmend ein Infrastrukturgeschäft, das langsam aber sicher zum Kernthema wird.

Der Ausbau bleibt allerdings kapitalintensiv. Alphabet erhöhte seine Investitionsprognose für 2026 auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar. Allein im ersten Quartal lagen die Investitionen bei 35,7 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind unter anderem Server, Rechenzentren und weitere Infrastruktur. Pichai verwies zugleich auf begrenzte Rechenkapazität. Der Cloud-Umsatz hätte noch höher ausfallen können, wenn mehr Kapazität zur Verfügung gestanden hätte.

Auch Amazon Web Services wächst weiter deutlich – allerdings von einer größeren Basis aus. AWS steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 28 % auf 37,59 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 36,64 Milliarden US-Dollar. Die Sparte steht damit für knapp 21 % des gesamten Amazon-Umsatzes. Für den Konzern bleibt AWS aber vor allem beim Ergebnis wichtig: Das operative Ergebnis stieg um rund 23 % auf 14,16 Milliarden US-Dollar und steuert somit den Löwenanteil bei. Für den Hardware- und Infrastrukturbereich sind die Zahlen ebenfalls klar: Wenn KI-Dienste in dieser Größenordnung Cloud-Umsatz erzeugen, steigt der Druck auf Rechenzentren, Netzwerke, Speicher und Beschleuniger.

NVIDIA bleibt der sichtbarste Profiteur – erst vor wenigen Tagen durchbrach die Marktkapitalisierung die magische Marke von 5 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig gewinnen jedoch eigene Chips und Beschleuniger sowie klassische Serverplattformen an Bedeutung, weil die Anbieter ihre Abhängigkeiten senken und Rechenleistung günstiger bereitstellen wollen.