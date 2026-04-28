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OpenAI und Microsoft haben ihre bestehende Partnerschaft neu strukturiert und dabei zentrale wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen angepasst. Künftig erhält Microsoft eine gedeckelte Umsatzbeteiligung von maximal 20 %, die bis zum Jahr 2030 fortgeführt wird. Im Gegenzug entfällt eine bisherige Umsatzbeteiligung an Microsoft durch OpenAI vollständig.

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Vereinbarung ist die größere technische Unabhängigkeit von OpenAI. Das Unternehmen kann seine KI-Produkte nun über verschiedene Cloud-Plattformen bereitstellen und ist nicht mehr ausschließlich an eine Infrastruktur gebunden. Dennoch bleibt Microsoft Azure weiterhin der primäre Auslieferungskanal. Neue Modelle und Dienste werden zunächst dort integriert, sofern die notwendigen technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Öffnung für andere Cloud-Anbieter betrifft insbesondere große Unternehmenskunden, die ihre Daten und Anwendungen häufig auf Plattformen wie Amazon Web Services oder Google Cloud betreiben. Durch die neue Flexibilität kann OpenAI seine Dienste näher an bestehende IT-Infrastrukturen der Kunden bringen und die Integrationen vereinfachen.

Auch die Lizenzstruktur wurde angepasst. Microsoft behält bis 2032 Zugriff auf Technologien und Modelle von OpenAI, allerdings nicht mehr exklusiv. Damit kann OpenAI seine Entwicklungen parallel auch anderen Partnern zur Verfügung stellen. Diese Änderung spiegelt die zunehmende Bedeutung von Multi-Cloud-Strategien wider, bei denen Anwendungen und Dienste über mehrere Plattformen verteilt betrieben werden.

Technisch bleibt die Zusammenarbeit eng. Beide Unternehmen planen weiterhin den Ausbau großer Rechenzentrumskapazitäten im Gigawatt-Bereich sowie die Entwicklung spezialisierter Hardware für KI-Anwendungen. Dazu zählen unter anderem optimierte Chips und Infrastrukturen, die auf das Training und die Ausführung großer Modelle ausgelegt sind. Ergänzend arbeiten die Partner an Anwendungen in Bereichen wie Cybersicherheit und automatisierter Datenanalyse.

Die Anpassung der Vereinbarung folgt auf interne Diskussionen über die Reichweite von OpenAI-Diensten. In der Vergangenheit wurde kritisiert, dass die enge Bindung an Azure den Zugang zu bestimmten Unternehmenskunden erschwert habe. Durch die neue Struktur soll die Verfügbarkeit der KI-Systeme breiter aufgestellt werden, ohne die bestehende technische Kooperation mit Microsoft aufzugeben.