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Mit dem jüngsten Kursanstieg hat NVIDIA die nächste historische Schwelle an der Börse genommen: So erreichte die kalifornische Grafikschmiede, die aktuell vorwiegend wegen des KI-Hypes Rekordumsätze erzielt, als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Billionen US-Dollar. Noch vor etwa einem Jahr waren es rund 4 Billionen US-Dollar, im August 2018 nahm Apple als erstes privatwirtschaftliches und börsennotiertes Unternehmen überhaupt die 1-Billion-Marke.

Zwischenzeitlich kostete eine NVIDIA-Aktie rund 212 US-Dollar, zuletzt pendelte der Kurs im Bereich von 208 bis 210 US-Dollar. Bei rund 24,3 Milliarden ausgegebenen Aktien ergibt sich daraus ein Börsenwert von fast 5,1 Billionen US-Dollar. Umgerechnet sind das gut 4,3 Billionen Euro. Die Dimension zeigt sich im Vergleich mit der übrigen Halbleiterbranche: NVIDIA ist an der Börse ungefähr so viel wert wie AMD, Intel, TSMC, ASML, Micron und SK Hynix zusammen.

Der Abstand ist weniger ein Effekt des klassischen Grafikkartengeschäfts als vielmehr das Ergebnis des anhaltenden Investitionsbooms rund um KI-Infrastruktur. Cloud-Anbieter und Hyperscaler bauen weiter Rechenzentren aus und kaufen dafür Beschleuniger, Prozessoren, Netzwerkkomponenten und Speicher. NVIDIA sitzt an dieser Stelle des Marktes besonders günstig, weil deren Rechenzentrumsprodukte für KI-Training und KI-Inferenz eine zentrale Rolle spielen.

Der Run an der Börse trifft nicht nur NVIDIA. Auch AMD hatte zuletzt neue Höchststände erreicht. Am 24. April kostete die Aktie zeitweise rund 354 US-Dollar, bevor sie zum Wochenstart wieder auf unter 334 US-Dollar fiel. Die Marktkapitalisierung beläuft sich damit auf ca. 553 Milliarden US-Dollar. Bei Intel fällt der historische Vergleich komplizierter aus, weil Aktiensplits und die wieder geringere Zahl ausstehender Aktien das Bild verzerren. In den vergangenen Tagen kämpfte sich der Kurs zeitweise auf 87 US-Dollar zurück und lag damit über dem offiziellen Rekordhoch aus dem Jahr 2000. Nach Marktkapitalisierung bleibt Intel mit knapp 425 Milliarden US-Dollar aber unter dem damaligen Niveau, weil heute weniger Aktien im Umlauf sind.

Für den Halbleitermarkt ist der neue NVIDIA-Rekord damit vor allem ein Signal, wie stark sich die Bewertung der Branche in Richtung Rechenzentrum und KI verschoben hat. NVIDIA bleibt der klare Profiteur des Hypes, während AMD und Intel zumindest wieder stärker teilhaben.

Ob das Niveau Bestand hat, hängt nun weniger an einzelnen Produktgenerationen als daran, wie lange die großen Cloud-Anbieter ihre Investitionen in diesem Tempo fortsetzen. Zuletzt sind weitere Milliarden US-Dollar in Richtung OpenAI und Anthropic geflossen, die kürzlich ihre neuen Flaggschiff-Modelle präsentierten.