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Nach Amazon baut auch Google seine Partnerschaft mit Anthropic deutlich aus und plant Investitionen in Höhe von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Die erste Tranche umfasst dabei rund zehn Milliarden Dollar, weitere Mittel sind an vereinbarte Entwicklungsziele geknüpft.

Anthropic zählt aktuell zu einem der zentralen Entwickler moderner KI-Systeme und steht mit Produkten wie dem Chatbot Claude in direkter Konkurrenz zu OpenAI. Die Zusammenarbeit mit Google umfasst neben Kapital auch den Zugang zu spezialisierter Hardware. Dieses Investitionsmodell ist in der Branche üblich, um Kapital mit Infrastruktur zu verbinden. So fließt ein Teil der bereitgestellten Mittel indirekt wieder an den Geldgeber zurück, etwa durch die Nutzung von Cloud-Diensten oder bestimmter Hardware. Diese sogenannten Kreislauf-Deals verstärken allerdings auch die Abhängigkeit zwischen KI-Entwicklern und großen Technologieanbietern.

Die Zusammenarbeit ist Teil eines größeren Wettbewerbs um Rechenleistung im KI-Sektor. Neben Google engagiert sich auch Amazon intensiv bei Anthropic. Bereits zuvor hatte der Konzern Milliarden investiert und seine Cloud-Plattform Amazon Web Services als Infrastruktur für den Betrieb der KI-Modelle positioniert. Im Gegenzug plant Anthropic langfristig hohe Ausgaben für spezialisierte Chips wie Trainium und Graviton, die für das Training und den Betrieb großer Modelle ausgelegt sind.

Die technische Basis dieser Systeme ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit moderner KI. Modelle wie Claude bestehen aus komplexen neuronalen Netzwerken, deren Training enorme Rechenleistung und hohe Bandbreiten erfordert. Spezialisierte Chips beschleunigen diese Prozesse, indem sie parallele Berechnungen effizient ausführen und große Datenmengen schneller verarbeiten können.

Die Abhängigkeit von solchen Ressourcen wurde zuletzt deutlich, als Anthropic aufgrund begrenzter Kapazitäten gezwungen war, den Zugriff externer Anwendungen zeitweise einzuschränken. Engpässe bei Rechenleistung gelten derzeit als einer der größten limitierenden Faktoren für die Weiterentwicklung von KI-Systemen.

Die aktuellen Vereinbarungen stärken damit zwar die Position von Anthropic im Wettbewerb mit anderen Anbietern wie OpenAI. Gleichzeitig vertiefen sie aber auch die Verflechtung zwischen KI-Entwicklern und Cloud-Anbietern. Investitionen, Hardwarebereitstellung und Plattformintegration greifen dabei zunehmend ineinander, wodurch sich die Marktstruktur weiter verdichtet.