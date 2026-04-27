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Ende der vergangenen Woche veröffentlichte Intel überraschend positive Zahlen für das erste Quartal 2026. Am Ende stand zwar immer noch ein Minus, vor allem aber starke Zahlen der Datacenter-Sparte zeigen offenbar, dass Intel bei den Xeon-Prozessoren alles verkauft, was aktuell die Fertigung verlässt. Besonders die stark gestiegene Marge von 30,5 % lässt einerseits höhere Preise vermuten, aber es könnte auch andere Gründe dafür geben.

Ben Bajarin, Analyst bei Creative Strategies, fragte bei Intel nach und bekam auch eine Antwort. Demnach konnte Intel eine bessere Ertragsausbeute erzielen. Chips, die normalerweise gar nicht mehr hätten verwendet werden können oder aber nur noch für günstigere Prozessoren, wurden in kleinere Einheiten aufgeteilt und dennoch als verkaufsfähige Modelle verkauft.

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Die Kunden scheinen sich daran nicht zu stören und kaufen selbst diese Prozessoren und damit alles, was sie in die Hände bekommen können.

Nachfrage bei den Prozessoren ist hoch

Intel zeichnet laut eigenen Aussagen derzeit ein deutlich positives Bild des CPU-Marktes: Nach einer Phase, in der vor allem GPUs und KI-Beschleuniger im Fokus standen, gewinne die klassische CPU wieder an Bedeutung und Nachfrage. Insbesondere steigende Verkaufszahlen unterstreichen, dass Prozessoren weiterhin eine zentrale Rolle im Gesamtökosystem spielen und auch für neue Workloads unverzichtbar bleiben. Intel sieht sich dadurch in einer besseren Ausgangslage, muss jedoch gleichzeitig die Produktionskapazitäten erhöhen, um von der wiedererstarkten Nachfrage profitieren zu können.

Mit Blick auf die kommenden Jahre richtet Intel den Fokus sowohl auf die Weiterentwicklung der eigenen Fertigung als auch auf die Foundry-Strategie. Neue Prozessknoten wie 14A sowie mögliche Weiterentwicklungen wie 18A-P stehen dabei im Zentrum, um technologisch aufzuschließen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aussagen aus dem Finanzumfeld deuten zudem darauf hin, dass wirtschaftliche und strategische Aspekte derzeit eine größere Rolle in der Kommunikation spielen als konkrete Produktdetails.