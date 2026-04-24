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Intel hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und überrascht darin mit einem deutlichen Umsatz-Zuwachs. Dieser lag mit 13,6 Milliarden US-Dollar gut 1,4 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen. Im Vorjahresvergleich legte Intel um 7,2 % zu. Gleichzeitig schreibt das Unternehmen aber noch immer einen Verlust in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar.

Auf die einzelnen Marktsegmente aufgeschlüsselt zeigt sich die Client Compute Group (CCG) am schwächsten. Mit 7,7 Milliarden US-Dollar fiel der Umsatz um nur 100 Millionen US-Dollar höher als vor einem Jahr aus. Der Gewinn ist mit 2,5 Milliarden US-Dollar ebenfalls nur geringfügig gestiegen. Der Start der Series-3-Prozessoren (Panther Lake) hat sicherlich einen positiven Einfluss auf das Ergebnis, dem wirken aber sicherlich auch die gestiegenen Preise entgegen, was dem PC-Markt insgesamt entgegenwirkt.

Überraschend positiv fiel das Ergebnis der Datacenter-Sparte (DCAI) aus. Hier machte der Umsatz einen Sprung von 4,1 auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. Waren es vor einem Jahr 600 Millionen US-Dollar, verdiente Intel in den ersten drei Monaten des Jahres nun 1,5 Milliarden US-Dollar. Intel kann hier vorwiegend mit seinen Xeon-Prozessoren punkten, die als Host-CPU für diverse KI-Systeme dienen und zu denen Intel auch mehrjährige Lieferverträge abgeschlossen hat.

Beim Sorgenkind Intel Foundry gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Der Umsatz stieg deutlich auf 5,4 Milliarden US-Dollar an. Allerdings macht Intel hier auch weiterhin Verluste in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar.

Intel selbst ist für das Foundry-Geschäft sein größter Auftraggeber. Aber auch hinsichtlich zukünftiger Partner zeigt man sich immer zuversichtlicher. Aktuell steht das gemeinsame Engagement mit Musks' Terafab im Fokus. Intel 18A für die eigenen Produkte scheint immer besser zu laufen und bereitet alles für Intel 14A vor.

Intel 18A and Intel 14A. We continue to be encouraged by our external engagements. Intel 14A maturity, yield and performance are outpacing Intel 18A at a similar point in time. We continue to develop PDKs with multiple customers actively evaluating the technology there. PDKs have been critical. Their feedback is continuing to help us define the technology so that we can cater to their needs. Expect to see earlier design commitments emerge, beginning in the second half of 2026 and expanding into the first half of 2027. 1 am particularly pleased that our progress today has driven us to land more of our own future product types on Intel 14A as well. At a time when EUW wafers are in short supply, this enables us to have better control over our supply chain. - Lip-Bu Tan, CEO von Intel

Auch mit dem Advanced Packaging verdient Intel Foundry inzwischen Geld – wenngleich dies die Gesamtkosten bisher nicht decken kann.

Für das aktuelle Quartal erwartet Intel seine erneute Umsatzsteigerung auf dann 13,8 bis 14,8 Milliarden US-Dollar. Die Series-3-Prozessoren sollen dann mit einer verbesserten Verfügbarkeit der Systeme im Client-Bereich eine wichtige Rolle spielen.

SK Hynix macht fast mehr Gewinn als Umsatz

Beim südkoreanischen Speicherhersteller SK Hynix sorgen die guten Umsätze und Anteile an Speicherunternehmen dafür, dass der Gewinn fast so hoch wie der Umsatz ausfällt. Eigentlich ist eine solche Situation nur dann möglich, wenn die Marge fast 100 % beträgt.

SK Hynix machte im vergangenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 35,5 Milliarden US-Dollar. Zugleich weist man einen Gewinn in Höhe von 34,8 Milliarden US-Dollar aus. Damit hat man den Umsatz im Vorjahresvergleich in etwa verdoppelt, den Gewinn sogar vervierfacht.

Die Konstellation, dass der Gewinn fast so hoch wie der Umsatz ausfällt, ist mit der Tatsache begründet, dass SK Hynix unter anderem Beteiligungen an Kioxia besitzt. Aus diesen Investments erzielt man Gewinne, die in das eigene Ergebnis einfließen. Nicht nur bei SK Hynix laufen die Geschäfte gut, sondern auch bei Kioxia und so addieren sich hier zwei Effekte zu diesem Ergebnis.

80 % des Umsatzes macht SK Hynix mit DRAM – dem aktuell extrem teuren Speicher. Vor allem der HBM in den Varianten HBM3E und zukünftig auch HBM4 ist stark nachgefragt und erzielt entsprechende Preise. Erst vor wenigen Tagen hat man die Grundsteinlegung einer gewaltigen Speicher-Fabrik verkündet. In P&T7 im Cheongju Technopolis Industrial Complex sollen ab Oktober 2027 die ersten Wafer vom Band rollen.