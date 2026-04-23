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Anfang April kündigte Elon Musk an, aufgrund des enormen Bedarfs an Halbleiterbauelementen für seine Unternehmen wie Tesla, SpaceX und xAI eine eigene Terafab aufbauen zu wollen. Das Vorhaben beinhaltet hochentwickelte Logikprozessoren, Speicherlösungen sowie innovative Packaging-Technologien. Die Terafab ist als entscheidender Baustein konzipiert, um eine massiv skalierbare KI-Infrastruktur zu ermöglichen.

Kurze Zeit später gaben Intel und Musk bekannt, dass man für die Prozesse und Fertigungstechnologien der Terafab zusammenarbeiten werde. Nun wurde Musk (via Patrick Moorhead auf X) etwas konkreter zu dieser Zusammenarbeit und dem Technologieaustausch:

Intel is excited to partner with us with some of the core manufacturing technologies. We plan to use Intel’s 14A process, which is state of the art. In fact, not yet totally complete. By the time Terafab scales up, 14A will be fairly mature or ready for prime time. 14A seems like the right move. We have a great relationship with Intel. A lot of respect for the CEO, the CTO and the new team there. We think it is going to be a great partnership. - Elon Musk

Demnach plant man den Einsatz von Intel 14A, der ersten Fertigungstechnologie bei Intel, die auf High-NA-EUV zurückgreifen soll. Intel avisiert den Einsatz von Intel 14A für Ende 2027. Dann aber sollen in der Terafab schon die ersten Chips vom Band laufen. Mit der unrealistischen Zielvorgabe für die Terafab dürfte noch keine Massenproduktion von Chips in Intel 14A gemeint sein. Vielmehr bedarf es zunächst des Aufbaus einer Pilotlinie.

Vielmehr spricht Musk davon, dass Intel 14A bereitstehen sollte, wenn die Fertigung in der Terafab hochskaliert wird. Dann soll Intel 14A auch schon ausgereift sein – so zumindest der Wunsch des Multimilliardärs.

Das Wohl und Wehe von Intels Foundry-Geschäft hängt in gewisser Weise vom Erfolg der Fertigung in Intel 14A. Ursprünglich war die Fertigung in Intel 18A mit dieser Zielsetzung versehen worden. Mitte 2025 musste Intel feststellen, dass der erste Fertigungsprozess mit PowerVia (rückseitiger Stromversorgung) und den RibbonFETs (Nanosheet-Transistoren), allenfalls für die eigenen Produkte infragekommt. Externe Kunden hatte man keine.

Genau wie hinter Intels Foundry-Zukunft hat auch das Terafab-Projekt noch viele Fragezeichen über sich schweben. Neue Fabs kosten pro Ausbaustufe bereits Milliarden US-Dollar. Komplexe Anlagen mit mehreren Fabs und Advanced Packaging gehen gleich in die Hunderte Milliarden US-Dollar.

20 bis 25 Milliarden wird die Terafab in ihrer ersten Ausbaustufe in etwa kosten, so Musk bei dessen Präsentation. Viel zu wenig, um im Vergleich mithalten zu können. In den japanischen Halbleiterfertiger Rapidus wurden bisher 15 Milliarden US-Dollar gesteckt. Bis hier die ersten Chips in 2 nm vom Band rollen, sollen etwa 30 Milliarden US-Dollar notwendig sein. Die Terafab soll aber auch gleich um den Faktor 50 größer werden.