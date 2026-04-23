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Ubisoft richtet seine Personalstrategie zunehmend auf den Einsatz generativer KI aus und verankert entsprechende Kompetenzen in neuen Stellenausschreibungen. Der Publisher passt damit seine Entwicklungsprozesse an Technologien an, die bislang vor allem noch als experimentelle Werkzeuge galten, nun aber fester Bestandteil der Produktion zu scheinen werden.

In aktuellen Ausschreibungen für ein unangekündigtes AAA-Projekt wird unter anderem ein Technical Art Director gesucht, der umfassende Erfahrung mit Bildgeneratoren wie MidJourney, ComfyUI, Hunyuan oder NanoBanana mitbringt. Ergänzend werden Kenntnisse im Umgang mit Sprachmodellen wie ChatGPT, Claude oder Copilot erwartet. Diese Kombination soll kreative Prozesse beschleunigen und gleichzeitig technische Abläufe, etwa bei der Planung von Produktionspipelines oder der Erstellung von Assets, effizienter gestalten.

Parallel dazu baut Ubisoft neue spezialisierte Stellen auf. In Paris entsteht beispielsweise die Position eines Prompt Specialists, der in enger Zusammenarbeit mit Design-, Programmier- und Animationsteams arbeiten soll. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung und Optimierung von Eingabeaufforderungen für KI-Modelle, um deren Ergebnisse gezielt für Spielmechaniken, Inhalte und Produktionsschritte nutzbar zu machen. Dabei geht es auch um die Integration von KI in Gameplay-Systeme, etwa zur dynamischen Generierung von Inhalten oder zur Anpassung von Interaktionen.

Die technischen Anforderungen verdeutlichen die Bandbreite der eingesetzten Systeme. Neben klassischen Grafik- und Design-Tools kommen zunehmend multimodale KI-Modelle zum Einsatz, darunter GPT-4, Gemini, Llama und Mistral. Diese Systeme können Text, Bilder und teilweise auch Code generieren und werden in unterschiedlichen Produktionsphasen genutzt, von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung.

Die stärkere Einbindung dieser Technologien deutet auf einen strukturellen Wandel in der Spieleentwicklung hin. Automatisierte Prozesse, KI-gestützte Asset-Erstellung und datenbasierte Optimierung von Workflows gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere bei großen Projekten mit hohen Produktionskosten. Gleichzeitig verschieben sich die Anforderungen an Fachkräfte, da neben klassischen kreativen und technischen Fähigkeiten zunehmend der Umgang mit KI-Werkzeugen gefragt ist.

Für Bewerber bedeutet das eine veränderte Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt. Kenntnisse im Bereich generativer KI entwickeln sich zu einem wichtigen Qualifikationsmerkmal, das über den Zugang zu bestimmten Positionen entscheiden kann. Für Ubisoft selbst dürfte entscheidend sein, ob sich die Integration der Technologien auch in der Qualität und Innovationskraft zukünftiger Spiele widerspiegelt.