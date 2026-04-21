Werbung

Amazon baut sein Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus und verstärkt die Zusammenarbeit mit Anthropic deutlich. Nach früheren Investitionen in Höhe von acht Milliarden Dollar stellt der Konzern nun weitere fünf Milliarden bereit. Damit summiert sich das bestätigte Gesamtvolumen auf 13 Milliarden Dollar. Zusätzliche Mittel könnten folgen, sind jedoch an bestimmte geschäftliche Entwicklungen geknüpft.

Die Vereinbarung beschränkt sich aber nicht nur auf eine Kapitalbeteiligung. Anthropic hat zugesagt, in den kommenden zehn Jahren umfangreiche Ressourcen bei Amazon Web Services zu nutzen. Das geplante Volumen für Infrastrukturleistungen liegt bei mehr als 100 Milliarden Dollar. Dazu zählen unter anderem Trainingskapazitäten auf Amazons eigenen Trainium-Chips sowie der Zugriff auf große Kontingente an Graviton-Prozessorkernen. Ergänzt wird dies durch eine zugesicherte Rechenleistung von bis zu fünf Gigawatt.

Für Amazon spielt die enge Verzahnung von Hardware und KI-Entwicklung eine zentrale Rolle. Konzernchef Andy Jassy verwies insbesondere auf die gemeinsame Arbeit an spezialisierten Chips als wichtigen Baustein der Partnerschaft. Auch Anthropic sieht in der Zusammenarbeit einen Hebel, um die eigenen Modelle weiterzuentwickeln und breiter verfügbar zu machen. Nach Unternehmensangaben arbeiten bereits mehr als 100.000 Entwickler mit den Claude-Modellen innerhalb der AWS-Umgebung.

Ein weiterer Schritt betrifft die Integration der KI-Dienste in bestehende Systeme. Die Claude-Konsole wird künftig direkt in die AWS-Oberfläche eingebunden. Unternehmenskunden können dadurch ohne zusätzliche Zugänge oder separate Verträge auf die Modelle zugreifen. Die Nutzung erfolgt innerhalb der vorhandenen Infrastruktur, was die Einführung entsprechender Anwendungen vereinfachen dürfte.

Mit der vertieften Kooperation positionieren sich beide Unternehmen im wachsenden Wettbewerb um KI-Plattformen und Cloud-Infrastruktur. Die Kombination aus finanzieller Beteiligung, langfristigen Nutzungszusagen und technischer Integration deutet auf eine strategische Partnerschaft hin, die wohl über klassische Anbieter-Kunden-Beziehungen hinausgeht.