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#Apple #CEO #Tim-Cook #John-Ternus

CEO-Posten bei Apple

Tim Cook übergibt an John Ternus

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Tim Cook übergibt an John Ternus
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In der Gerüchteküche wurde bereits munter darüber spekuliert, wann der aktuelle CEO von Apple Tim Cook an seinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben werde und wer dies sein könnte. Überraschend hat Apple gestern nun angekündigt, dass Tim Cook seinen Posten zum 1. September 2026 abgeben wird. Auch einen offenen Brief von Cook dazu gibt es. Sein Nachfolger wird der aktuelle Hardwarechef John Ternus sein.

Tim Cook wird Apple allerdings noch erhalten bleiben, denn er wechselt auf den Vorsitz des Verwaltungsrats. Cook begann seine Karriere bei Apple schon 1998. Ab 2011 hat er den CEO-Posten vom krebserkrankten Steve Jobs übernommen – zunächst als Interim-CEO, später dann vollständig. Mit bald 65 Jahren soll jetzt für Tim Cook Schluss sein.

John Ternus kam 2001 zu Apple und ist inzwischen Abteilungsleiter der Hardwareentwicklung. Unter seine Verantwortung fallen die Entwicklung der Macs, iPads und die AirPods in den vergangenen Jahren. Johny Srouji, Leiter der Chipentwicklung, wird den Posten von Ternus als Hardware-Chef übernehmen.

Tim Cook und John Ternus im Apple Park

Die Entwicklung von Apple unter Tim Cook war gewaltig. Die Marktkapitalisierung wuchs von 350 Milliarden US-Dollar auf über 4 Billionen US-Dollar an. Besonders das China-Geschäft entwickelte sich unter Cook prächtig.

Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen erhalten zu haben, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu leiten. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin zutiefst dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Team aus so genialen, innovativen, kreativen und zutiefst mitfühlenden Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu schaffen. John Ternus hat den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge zu Apple in den letzten 25 Jahren bereits unzählbar sind, und er ist ohne Frage die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich könnte nicht mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Charakter haben und freue mich darauf, bei diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman eng mit ihm zusammenzuarbeiten.
- Tim Cook
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