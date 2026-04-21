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In der Gerüchteküche wurde bereits munter darüber spekuliert, wann der aktuelle CEO von Apple Tim Cook an seinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben werde und wer dies sein könnte. Überraschend hat Apple gestern nun angekündigt, dass Tim Cook seinen Posten zum 1. September 2026 abgeben wird. Auch einen offenen Brief von Cook dazu gibt es. Sein Nachfolger wird der aktuelle Hardwarechef John Ternus sein.

Tim Cook wird Apple allerdings noch erhalten bleiben, denn er wechselt auf den Vorsitz des Verwaltungsrats. Cook begann seine Karriere bei Apple schon 1998. Ab 2011 hat er den CEO-Posten vom krebserkrankten Steve Jobs übernommen – zunächst als Interim-CEO, später dann vollständig. Mit bald 65 Jahren soll jetzt für Tim Cook Schluss sein.

John Ternus kam 2001 zu Apple und ist inzwischen Abteilungsleiter der Hardwareentwicklung. Unter seine Verantwortung fallen die Entwicklung der Macs, iPads und die AirPods in den vergangenen Jahren. Johny Srouji, Leiter der Chipentwicklung, wird den Posten von Ternus als Hardware-Chef übernehmen.

Die Entwicklung von Apple unter Tim Cook war gewaltig. Die Marktkapitalisierung wuchs von 350 Milliarden US-Dollar auf über 4 Billionen US-Dollar an. Besonders das China-Geschäft entwickelte sich unter Cook prächtig.