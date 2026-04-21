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Der Ausbau von Rechenzentren für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz kommt in den USA vielerorts langsamer voran als geplant. Zahlreiche Projekte werden ihre Zeitpläne voraussichtlich nicht einhalten können, was primär auf verschiedene Engpässe bei Ressourcen und langwierige Genehmigungsverfahren zurückgeführt wird.

Für das Jahr 2026 ist der Bau neuer Kapazitäten mit einer Gesamtleistung von über 20 Gigawatt vorgesehen, während sich das geplante Volumen für 2027 sogar noch verdoppeln soll. Ein erheblicher Teil dieser Infrastruktur ist speziell für KI-Anwendungen ausgelegt. Nach Einschätzung von Analysten von Synmax dürfte jedoch ein großer Teil der Projekte erst verspätet fertiggestellt werden. Für 2026 werden bei rund 40 % der Vorhaben mit Verzögerungen von mehr als drei Monaten gerechnet. Für das darauffolgende Jahr könnte der Anteil der betroffenen Projekte sogar auf über 60 % steigen.

Zur Bewertung des Baufortschritts greifen die Analysten unter anderem auf Satellitenbilder zurück. Diese zeigen, dass bei vielen der für 2027 geplanten Anlagen bislang kaum Aktivitäten erkennbar sind. In anderen Fällen sind Projekte zwar baulich abgeschlossen, aber bisher nicht in Betrieb. So wurde etwa ein Rechenzentrum im US-Bundesstaat New Jersey, das für Microsoft errichtet wurde, zwar fertiggestellt, jedoch bislang nicht in Betrieb genommen.

Die Ursachen für die Verzögerungen sind vielfältig. In der Branche fehlen unter anderem qualifizierte Fachkräfte, insbesondere in den Bereichen Elektro- und Sanitärinstallation. Gleichzeitig konkurrieren mehrere Projekte um dieselben Arbeitskräfte, was die Kosten zusätzlich erhöht. Auch Lieferengpässe bei wichtigen Komponenten wie Transformatoren oder Gasturbinen bremsen den Fortschritt derzeit.

Hinzu kommen auch administrative Hürden. Genehmigungsverfahren dauern in vielen Fällen länger als erwartet, teils auch aufgrund von Einsprüchen aus der Bevölkerung. Solche Verzögerungen können Bauprojekte erheblich verlangsamen und wirken sich direkt auf die geplanten Zeitpläne aus.

Insgesamt zeigt sich, dass der schnelle Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz nicht nur allein von technologischen Entwicklungen abhängt, sondern auch von praktischen Faktoren wie Verfügbarkeit von Personal, Material und behördlichen Genehmigungen.