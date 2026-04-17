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Intel Foundry könnte langsam aber sicher in die Position gelangen, mehr als nur die eigene Produktsparte als Auftraggeber zu haben. Die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Tesla, SpaceX und xAI vor gut zwei Wochen war für viele sicherlich eine Überraschung.
Nun verkündet Intel Foundry, dass man Shawn (Seung Hoon) Han von Samsung abwerben konnte. Han war seit 1996 im Technology Development Team bei Samsung tätig und soll demnach über die notwendige Erfahrung verfügen. Vor allem die Zusammenarbeit mit Partnern und die Neukundenaquise dürften auf der Liste des neuen General Managers stehen.
As Intel Foundry continues its focus on strong, customer‑driven execution, I’m excited to welcome Shawn (Seung Hoon) Han to our leadership team. Shawn will be joining us in May as senior vice president and general manager of Foundry Services, reporting to me.
Shawn brings valuable expertise in the semiconductor industry from his three decades at Samsung, including most recently overseeing sales at Samsung Foundry. He also offers impressive technical acumen from his work on multiple logic process nodes beginning in 1996.
Shawn’s leadership will be an important addition to our team, and he is joining at an exciting time as we continue to execute on process technology, advanced packaging, and our overall foundry capabilities. Welcome to Intel Foundry Shawn!
In der kommenden Woche soll Intel zudem verkünden, welchen Umfang die Zusammenarbeit mit Tesla, SpaceX und xAI haben und wie man sich personell aufstellen wird.