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TSMC hat seine Vormachtstellung bei den Halbleiterherstellern unterstrichen und vermeldet für das erste Quartal 2026 weiterhin extrem hohe Umsätze und Gewinne. Mit 4,17 Millionen Wafern (300 mm Äquivalent) wurde mehr Chipfläche denn je belichtet.

In den vergangenen drei Monaten erreichte TSMC einen Umsatz in Höhe von 35,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 18,1 Milliarden US-Dollar. TSMC verdient kräftig, es wird aber ebenso kräftig investiert. Alleine im ersten Quartal 2026 sollen es 11 Milliarden US-Dollar sein. Für das Gesamtjahr plant TSMC bis zu 56 Milliarden US-Dollar sein.

Viel Geld verdient TSMC mit den Fertigungsknoten N7 und N5. Diese machen fast die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Die Fertigung in N3 kommt auf 25 %. Der Rest verteilt sich auf die älteren Fertigungsknoten, die für TSMC noch immer wichtig sind. Im kommenden Quartal, vor allem aber im zweiten Halbjahr 2026 wird erwartet, dass die Fertigung in N2 eine zunehmend wichtige Rolle spielen und auch erstmals zum Umsatz beitragen wird.

Die Fertigung in N3 bleibt weiterhin stark gefragt. So stark, dass man die entsprechenden Kapazitäten weiter ausbaut, was in der Vergangenheit bei einem anstehenden Wechsel auf eine neuere Fertigungstechnologie nicht mehr der Fall war.

Für TSMC nun die höchste Priorität hat das Anlaufen der Fertigung in N2. Die nächsten Schritte sind N2P, A16 und dann auch A14.

Für das aktuelle zweite Quartal 2026 erwartet TSMC einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Der Boom soll weitergehen und TSMCs CEO C.C. Wei sieht noch immer eine robuste Nachfrage durch den KI-Markt.