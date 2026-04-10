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Die Cloud-Sparte Amazon Web Services erzielt mit ihren KI-Diensten erstmals einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl geht aus aktuellen Hochrechnungen hervor, die auf den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 basieren. Damit liefert Amazon erstmals konkrete Einblicke in die wirtschaftliche Bedeutung seiner KI-Angebote innerhalb der Cloud-Infrastruktur.

Für das laufende Jahr hat das Unternehmen Ausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden US-Dollar angekündigt, die zu einem großen Teil in den Ausbau von KI-Technologien und Rechenzentren fließen sollen. Diese Investitionen stehen unter besonderer Beobachtung der Aktionäre, da sie kurzfristig den freien Cashflow belasten können. Konzernchef Andy Jassy verweist in diesem Zusammenhang aber auf bereits bestehende Kundenzusagen, die eine spätere Refinanzierung der Infrastruktur erwarten lassen.

Technisch basiert das Wachstum primär auf einer steigenden Nachfrage nach rechenintensiven KI-Anwendungen. Gleichzeitig bremsen Engpässe bei Zulieferern die Expansion, insbesondere bei Hardware-Komponenten für Rechenzentren. Ohne diese Einschränkungen könnte das Cloudgeschäft nach Einschätzung des Unternehmens noch schneller wachsen. Intern wird davon ausgegangen, dass KI langfristig das Potenzial hat, den Gesamtumsatz von AWS deutlich zu steigern.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist dabei die Entwicklung eigener Hardware. Amazon setzt verstärkt auf speziell entwickelte Chips wie Trainium für das Training von KI-Modellen sowie auf Graviton-Prozessoren, die auf der ARM-Architektur basieren. Ergänzt wird die Infrastruktur durch Nitro-Netzwerkkarten, die für die Virtualisierung und Netzwerkleistung in Rechenzentren optimiert sind. Diese Komponenten sollen die Abhängigkeit von externen Anbietern reduzieren und gleichzeitig die Kostenstruktur verbessern. Parallel dazu bleibt die Zusammenarbeit mit NVIDIA dennoch ein wichtiger Faktor. Amazon plant, bis 2027 mehr als eine Million GPUs der aktuellen Generationen einzusetzen, um die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung abzudecken.

Neben dem Einsatz in der eigenen Cloud-Infrastruktur gewinnt auch das Geschäft mit kundenspezifischen Chips an Bedeutung. Dieses Segment generiert bereits Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich und verzeichnet ein starkes Wachstum. Perspektivisch prüft das Unternehmen, diese Hardware auch extern anzubieten, da die Nachfrage nach spezialisierten KI-Beschleunigern kontinuierlich steigt.