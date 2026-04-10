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Die beiden KI-Unternehmen Aleph Alpha und Cohere befinden sich offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss. Hintergrund ist eine strategische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada, die auf eine stärkere technologische Souveränität im Bereich der künstlichen Intelligenz abzielt.

Geplant ist laut einem Bericht des Handelsblatts die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit Standorten in beiden Ländern. Neben der wirtschaftlichen Dimension spielt wohl auch die politische Unterstützung eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung signalisiert bereits Bereitschaft, als Großkunde aufzutreten und das Unternehmen unter anderem mit Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung zu beauftragen. Darüber hinaus wird eine mögliche finanzielle Beteiligung des Bundes diskutiert, die jedoch an den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen geknüpft ist.

Die beiden Unternehmen verfolgen unterschiedliche technologische Ansätze. Aleph Alpha hat sich zuletzt auf die Entwicklung von Orchestrierungslösungen konzentriert, die verschiedene KI-Modelle in bestehende Systeme integrieren und steuern. Cohere hingegen entwickelt eigene Sprachmodelle, die speziell für den Einsatz in Unternehmensumgebungen konzipiert sind und sich über Cloud-Infrastrukturen skalieren lassen. Diese Kombination könnte eine technische Plattform hervorbringen, die sowohl die Steuerung als auch die Bereitstellung leistungsfähiger KI-Dienste abdeckt.

Aus wirtschaftlicher Sicht handelt es sich um keinen Zusammenschluss gleichwertiger Partner. Cohere wird aktuell mit bis zu 7 Milliarden US-Dollar bewertet und verfügt über eine etablierte Position im Enterprise-Segment. Aleph Alpha liegt mit einer deutlich niedrigeren Bewertung dahinter und hat sich stärker auf spezialisierte Anwendungen fokussiert. Ein gemeinsames Unternehmen könnte diese unterschiedlichen Stärken bündeln und gleichzeitig den Zugang zu internationalen Märkten erleichtern.

Die Gespräche werden von politischer Seite als strategisch relevant eingestuft, da sie die Position Europas im globalen Wettbewerb mit den USA und China stärken könnten. Ob es tatsächlich zu einer Fusion kommt, hängt jedoch maßgeblich von den kommerziellen Rahmenbedingungen und der Einigung zwischen den beteiligten Unternehmen ab.