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Oracle hat mit einem umfassenden Stellenabbau begonnen, der nach aktuellen Einschätzungen zwischen 20.000 und 30.000 Arbeitsplätze betreffen könnte. Berichte über die Maßnahmen kursierten bereits seit einiger Zeit, bevor erste Bestätigungen aus Unternehmenskreisen folgten. Offiziell angekündigt wurde der Schritt allerdings nicht.

Die Einschnitte erfolgen in einer Phase, in der das Unternehmen gleichzeitig erhebliche Summen in den Ausbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz investiert. Diese strategische Neuausrichtung belastet jedoch die finanzielle Situation. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn deutlich gefallen, was auch auf die hohen Kapitalbindungen im Kontext der Investitionen zurückgeführt wird.

Zugleich steht das klassische Geschäft mit Softwarelösungen unter Druck. Generative KI-Modelle verändern die Wettbewerbslandschaft und erhöhen den Anpassungsdruck auf etablierte Anbieter. Investoren beobachten die Entwicklung kritisch, insbesondere mit Blick auf die steigende Verschuldung.

Bereits Anfang des Jahres hatte das Unternehmen angekündigt, rund 50 Milliarden US-Dollar über Fremd- und Eigenkapital aufnehmen zu wollen, um die Expansion im Bereich KI voranzutreiben. In einer späteren Ergebniskonferenz betonte die Unternehmensführung dann, dass für das Jahr 2026 keine weiteren Schuldenaufnahmen geplant seien.

Analysten gehen davon aus, dass der Personalabbau zu einer deutlichen Entlastung führen könnte. Schätzungen zufolge ließen sich dadurch zusätzliche freie Mittel in Höhe von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar generieren. Dies würde dem Unternehmen mehr Spielraum verschaffen, um die laufenden Investitionen zu finanzieren.

Trotz der angespannten Lage zeigt sich das Management zuversichtlich. Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur übersteige weiterhin das Angebot, und langfristig werde sich die Investitionsstrategie auszahlen. Die aktuellen Maßnahmen sind damit Teil eines umfassenderen Umbaus, bei dem Effizienzsteigerung und Zukunftsinvestitionen parallel vorangetrieben werden.