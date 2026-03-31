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Der Medienkonzern The Walt Disney Company evaluiert laut dem erfahrenen Tech-Journalisten Alex Heath intern offenbar langfristige Optionen für eine mögliche Übernahme von Epic Games. Eine Entscheidung steht allerdings nicht unmittelbar bevor und auch innerhalb des Unternehmens soll es noch unterschiedliche Positionen dazu geben, ob ein solcher Schritt strategisch sinnvoll wäre. Dennoch hält das der frühere Verge-Deputy-Editor im Podcast The Town with Matt Belloni für eine realistische Möglichkeit.

Bereits heute besteht eine enge technische und inhaltliche Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen. Die von Epic entwickelte Unreal Engine kommt nicht nur in Videospielen zum Einsatz, sondern auch in Film- und Freizeitparkproduktionen. Gleichzeitig dient Fortnite als Plattform für interaktive Events und Kooperationen mit Marken aus dem Disney-Portfolio.

Ein zentraler Baustein der Partnerschaft ist eine bereits angekündigte, persistent angelegte digitale Erlebniswelt, die eng mit Fortnite verknüpft sein soll. Technisch basiert dieses Konzept auf einer offenen Infrastruktur, in der Nutzer nicht nur spielen, sondern auch Inhalte erstellen, soziale Interaktionen durchführen und eigene wirtschaftliche Aktivitäten entwickeln können. Diese Ausrichtung ähnelt Plattformen wie Roblox, die stark auf nutzergenerierte Inhalte und skalierbare Online-Ökosysteme setzen.

Für Disney könnte eine vollständige Übernahme vorwiegend durch die Integration verschiedener Technologien und Plattformen attraktiv sein. Neben Fortnite würde das Unternehmen Zugriff auf die Unreal Engine selbst erhalten, die zunehmend auch für virtuelle Sets, Echtzeit-Visualisierung und hybride Produktionspipelines in Film und Fernsehen eingesetzt wird. Weiterhin ließe sich die bestehende Streaming-Infrastruktur enger mit interaktiven Angeboten verzahnen, etwa durch die Einbindung von Spielelementen, sozialen Funktionen und digitalen Marktplätzen.

Gleichzeitig bestehen strukturelle Hürden. Epic Games ist ein stark gründergeführtes Unternehmen, bei dem CEO Tim Sweeney über weitreichende Stimmrechte verfügt. Strategische Entscheidungen, insbesondere ein möglicher Verkauf, hängen daher maßgeblich von seiner Zustimmung ab. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Veränderungen, auch wenn externe Partnerschaften weiter ausgebaut werden.

Eine mögliche Übernahme würde somit nicht nur ein Spieleentwicklungsstudio betreffen, sondern ein komplexes Technologie-Ökosystem aus Game Engine, Online-Plattform und Content-Infrastruktur. Ob und wann ein solcher Schritt erfolgt, hängt jedoch sowohl von der strategischen Ausrichtung bei Disney als auch von der langfristigen Positionierung von Epic Games ab.