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NVIDIAs aktueller Fahrplan in den kommenden Jahren sieht wie folgt aus: Ab dem zweiten Halbjahr 2026 soll die Rubin-Generation ausgeliefert werden. Das dazugehörige Package besteht aus zwei Rubin-GPUs, die per NVLink-C2C miteinander verbunden sind. Hinzu kommen acht HBM4-Chips. Bis auf die HBM-Version ist dies identisch mit der aktuellen Blackwell-Generation.

Mit Rubin Ultra will NVIDIA dann zwei bereits verbundene Rubin-Ultra-GPUs auf einem Package unterbringen. Insgesamt sollen also vier GPUs zusammen mit 16 HBM4-Chips auf dem Package untergebracht werden. Genau wie aktuell auch schon wird TSMCs CoWoS-L/R für das Packaging zum Einsatz kommen.

Warum NVIDIA bereits heute für die Blackwell-Beschleuniger auf zwei "zusammengeklebte" Chips setzt, ist schnell erklärt. Mit der aktuellen EUV-Belichtungstechnik ist die Größe eines einzelnen Chips auf 26 x 33 mm, bzw. 858 mm² beschränkt. Diese Limitierung umgehen die Hersteller mit einem Chiplet-Design.

Doch bei vier Rubin-Chips in einem Package soll es nun zu Problemen gekommen sein. Wie schwerwiegend die Probleme sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Offenbar aber soll NVIDIA vorsehen, nur die Rubin-Ultra-Variante mit zwei Chips herstellen zu lassen. Das große Package mit gleich vier Rubin-Ultra-Chips ist offenbar gestrichen worden.

Spekulationen über die Gründe gibt es aber natürlich dennoch. So soll es in der Fertigung des 2+2-Package zu einer Verformung (Warpage) kommen, die TSMC aktuell noch nicht in den Griff bekommen hat. Diese Verformung sorgt dafür, dass das Package nicht vollständig intakt ist, da nicht alle Chips im vollen Umfang den Kontakt zum darunterliegenden Substrat herstellen können. Schon kleinste Verformungen im Mikrometerbereich reichen dazu aus.

Mit den immer größer werdenden Packages werden solche Verformungen auch immer häufiger zu einem Problem, bzw. müssen durch bestimmte Maßnahmen verhindert werden. Neue Materialien für die Substrate können eine Lösung sein. Unter anderem wird aus diesem Grund auch an Glassubstraten geforscht, die in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen könnten.

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Auch Chips on Panel on Substrat (CoPoS) könnte eine Alternative sein, allerdings ist unklar, ob das Panel-level Packaging (PLP) im kommenden Jahr bereits serienreif sein wird. NVIDIAs ambitionierte Zeitpläne müssen dann aber auch mit der weiteren Entwicklung einhergehen. Wie schwerwiegend eventuelle Probleme mit CoWoS-L bei TSMC sind, lässt sich nur schwer abschätzen. Rubin Ultra ist für 2027 vorgesehen und soll dann 2028 von Feynman beerbt werden.