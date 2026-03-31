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Es ist kein Geheimnis, dass Apple den aktuellen KI-Trend vollends verschlafen hat. Wie ernst es der Smartphone-Hersteller mit seiner Aufholjagd zur Konkurrenz dabei jemals meinte, wird wohl für immer unklar bleiben. Sicher ist allerdings, dass Apple den fehlenden Rückstand nicht mehr aufholen kann. Daher wird der Konzern seine KI-Strategie verschiedenen Einschätzungen zufolge neu ausrichten, weg von eigenen groß angelegten KI-Infrastrukturen hin zu Hardware und digitalen Diensten. Nachdem in den vergangenen Jahren noch erhebliche Investitionen in generative KI geflossen sind, wird das Unternehmen künftig davon Abstand nehmen, direkt mit Wettbewerbern wie Google, Meta, Microsoft oder OpenAI zu konkurrieren.

Im Zentrum der neuen Ausrichtung stehen weiterhin die eigenen Geräte, die als technische Basis für zusätzliche Dienste fungieren. Apple setzt darauf, dass die enge Verzahnung von Hardware und Software eine stabile Plattform bietet, über die sich weiterhin Einnahmen generieren lassen. Statt eigene Rechenzentren im großen Maßstab auszubauen, soll die Integration externer KI-Dienste nun eine größere Rolle spielen.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie soll dabei die Weiterentwicklung von Siri sein. Der Sprachassistent soll künftig stärker geöffnet werden, sodass Drittanbieter ihre KI-Dienste direkt integrieren können. Geplant ist ein sogenanntes Extensions-System, das mit einer zukünftigen Version von iOS eingeführt werden könnte. Nutzer hätten damit die Möglichkeit, verschiedene KI-Modelle innerhalb von Siri auszuwählen und zu verwenden, ohne die gewohnte Benutzeroberfläche verlassen zu müssen.

Parallel dazu wird eine engere Verzahnung mit bestehenden KI-Angeboten erwartet. So soll unter anderem Google Gemini in Siri integriert werden, um die Leistungsfähigkeit bei komplexen Anfragen zu erhöhen. Technisch würde dies bedeuten, dass Apple die Verarbeitung bestimmter Aufgaben an externe Systeme auslagert, während die Steuerung und Einbindung weiterhin innerhalb des eigenen Ökosystems erfolgt.

Auch der App Store bleibt wohl ein zentraler Bestandteil der Monetarisierung. Ein eigener Bereich für KI-Anwendungen könnte Entwicklern eine Plattform bieten, ihre Dienste gezielt anzubieten. Apple würde dabei weiterhin an den Umsätzen beteiligt sein, indem ein Anteil der Einnahmen über die bestehende Infrastruktur abgeführt wird. Dieses Modell nutzt die bestehende Verbreitung der Plattform, ohne dass Apple selbst sämtliche Technologien selbst entwickeln muss.

Offiziell ist diese strategische Neuausrichtung noch nicht. Laut dem von Firmenkenner Mark Gurman bei Bloomberg veröffentlichten Power-On-Newsletter wird diese aber voraussichtlich im Rahmen der Worldwide Developers Conference 2026 vorgestellt werden.