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SK hynix reagiert auf die explodierenden Speicherpreise und beabsichtigt, seine Fertigungskapazitäten stark auszubauen. Dabei setzt man massiv auf EUV-Lithografie. Wie aus der Pflichtmeldung an die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde FSS hervorgeht, hat das Unternehmen beim niederländischen Anlagenbauer ASML EUV-Systeme im Gesamtwert von rund 6,9 Milliarden Euro bestellt.

Bei den bestellten Maschinen handelt es sich um EUV-Belichtungsanlagen, die für Fertigungsprozesse in besonders feinen Strukturbreiten ausgelegt sind. ASML ist in diesem Segment weitestgehend monopolistischer Anbieter und liefert sowohl klassische EUV-Systeme als auch die nächsten High-NA-Generationen. Details zu den konkret bestellten Modellen nennt SK hynix nicht, üblich ist jedoch eine Mischung aus aktuell verfügbaren EUV-Scannern und künftigen, leistungsfähigeren Varianten, die über mehrere Jahre hinweg ausgeliefert werden.

Hintergrund der Milliardeninvestition ist die stark anziehende Nachfrage nach Hochleistungsspeicher. SK hynix gehört zu den wichtigsten Lieferanten von HBM, der auf High-End-GPUs und KI-Beschleunigern sitzt und dort für die notwendige Speicherbandbreite sorgt. Produkte wie NVIDIAs H100, H200 oder kommende Blackwell-Beschleuniger sind auf HBM-Stacks angewiesen. Ohne entsprechend skalierbare Fertigung würden weitere Engpässe bei Speicherchips für den gesamten Markt entstehen. SK hynix will den Einsatz von EUV aber auch nutzen, um andere Speichertechnologien wie DDR5, LPDDR5X, GDDR7 oder kommende HBM-Generationen produzieren zu können.

Die Order ist zugleich ein Signal für die starke Stellung von ASML in der globalen Halbleiterfertigung. Die Niederländer können seit Jahren praktisch jede produzierte EUV-Maschine absetzen, Abnehmer sind alle großen Foundries und IDMs von TSMC über Samsung bis hin zu Intel und eben Speicherherstellern wie SK hynix und Micron. Entsprechend sind Lieferzeiten für EUV-Anlagen lang, die Planung reicht weit in die Zukunft.

Für den Markt bedeutet der Schritt, dass der Ausbau der Speicherproduktion – insbesondere im High-End-Segment – weiter Fahrt aufnimmt. Kurzfristig werden die Kapazitäten durch die langen Vorlaufzeiten der Anlagen nicht steigen, mittelfristig dürfte das Angebot an modernen DRAM- und HBM-Chips jedoch deutlich wachsen. Das könnte künftige Preisspitzen abfedern, die zuletzt durch den KI-Boom und angepasste Produktionsvolumina der Hersteller entstanden sind.