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Die weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz könnten 2026 deutlich an Dynamik verlieren. Ursächlich dafür dürften steigende Energiekosten und geopolitische Spannungen sein, die laut Einschätzungen der Welthandelsorganisation (WTO) zunehmend Einfluss auf den Technologiesektor nehmen. Besonders der Betrieb und Ausbau von Rechenzentren gerät dabei unter Druck, da diese Anlagen auf eine dauerhaft stabile und kostengünstige Energieversorgung angewiesen sind.

Technisch betrachtet zählen Rechenzentren zu den energieintensivsten Infrastrukturen der digitalen Wirtschaft. Der Betrieb moderner KI-Systeme erfordert enorme Rechenleistung, insbesondere beim Training großer Sprachmodelle. Diese Prozesse können Energiemengen verbrauchen, die mit dem Jahresbedarf kleiner Städte vergleichbar sind. Entsprechend sensibel reagieren Betreiber auf steigende Preise für Öl und Flüssiggas, die in vielen Regionen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Stromerzeugung spielen.

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten verschärfen die Situation rasant. Eine Blockade wichtiger Handelsrouten sowie Angriffe auf Energieinfrastruktur wirken sich direkt auf die globalen Rohstoffpreise aus. Für Rechenzentren bedeutet das steigende Betriebskosten, da sowohl Strompreise als auch die Kosten für Kühlung und Infrastruktur anziehen. Gleichzeitig sind diese Anlagen auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen, um Ausfälle und Datenverluste zu vermeiden.

Die Welthandelsorganisation geht derzeit davon aus, dass sich das Wachstum des globalen Warenhandels 2026 daher deutlich verlangsamen wird. Prognosen sprechen von nur noch 1,9 % Wachstum. Der Handel mit KI-bezogenen Gütern, der zuletzt stark gewachsen ist, könnte diesbezüglich besonders unter Druck geraten. Dabei basiert ein großer Teil des aktuellen wirtschaftlichen Wachstums auf Investitionen in den KI-Sektor sowie den entsprechenden Technologien und Infrastrukturen.

Berücksichtigt werden müssen vor allem die Dimensionen: 2025 entfielen rund 70 % des Investitionswachstums in Nordamerika in KI-Technologien. Der Immobilien-Krise 2008 gingen lediglich 30 % Investitionswachstum in den Bausektor voraus.