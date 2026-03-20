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Nicht erst die Fusionierung von SpaceX und xAI sowie die anschließende Ankündigung seitens Elon Musk, Hunderte von Rechenzentren in die Erdumlaufbahn zu bringen, haben die Frage aufgeworfen, ob es wirklich technisch machbar ist, ein Rechenzentrum im Weltraum zu betreiben. Auf der GTC sprach NVIDIA ein spezielles Rechenmodul namens Space-1, welches den Betrieb von Vera Rubin im Weltraum möglich machen soll. Weitere Details gab es keine, und so sind viele Fragen noch offen, wie der Betrieb einer solchen Hardware in einer Erdumlaufbahn überhaupt funktionieren soll.

Einmal offen lassen wollen wir dabei die Frage, ob es ökonomisch sinnvoll ist, mehrere Hundert Tonnen in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Technisch sicherlich möglich ist der Betrieb in einem sogenannten Terminator-Orbit, der eine spezielle Variante des sonnensynchronen Orbits (SSO) ist und einen Satelliten an der Tag-Nacht-Grenze (Terminator) kreisen lässt, sodass dieser permanent auf der sonnenbeleuchteten Seite bleibt.

Auf den ersten Blick sollte zumindest die Kühlung kein Problem darstellen, denn die Durchschnittstemperatur im Weltall liegt bei etwa -270 °C. Aber der Weltraum beinhaltet auch kein Medium, welches die Abwärme abführen könnte, und so bleibt nur die Konvektion als Methode, die in der Weltraumtechnik schon für diverse Satelliten und für die Internationale Raumstation zum Einsatz kommt.

YouTuber Scott Manley hat sich diesem Thema nun in größerer Ausführlichkeit gewidmet, um die Frage endgültig zu klären, ob die Kühlung eines Rechenzentrums im Weltraum überhaupt möglich ist.

Um die Konvektion im Weltraum nutzen zu können, muss die Abwärme natürlich von der Hardware in Konvektionsmodule transportiert werden. Aber auch dies ist in der Praxis kein großes Problem und wird bereits in Form von Flüssigkeitskreisläufen etc. angewendet. Es geht hier also um die Frage, wie groß solche Rechenzentren sein können und ob es überhaupt möglich ist, die enorme Abwärme solcher Systeme abzuführen.

Basis aller Berechnungen ist die Stefan-Boltzmann-Konstante. Diese gibt an, wie viel Energie ein idealer schwarzer Körper pro Fläche als Wärmestrahlung in Abhängigkeit von der vierten Potenz seiner absoluten Temperatur emittiert.

Ein System mit einer Abwärme von 20 kW bei einer Temperatur von 20 °C benötigt eine Abstrahlfläche von 48 m². Bei 80 °C wäre nur noch die Hälfte der Fläche notwendig. Der Emission von Wärmestrahlung wirkt aber auch eine Absorption dieser entgegen, denn ein Rechenzentrum im Weltraum ist auch einer Wärmestrahlung der Erde und der Sonne ausgesetzt. Die Position und Winkel zur Erde und Sonne spielen in der Absorption eine wesentliche Rolle – ebenso für die Oberflächenstruktur in der Absorption und Emission.

Etwa 20 kW an Leistungsaufnahme sind in einem erdnahen Orbit problemlos machbar – sowohl im Hinblick auf die Versorgung mit elektrischer Energie, als auch in der Kühlung. SpaceX wird dies in der dritten Generation ihrer Starlink-Satelliten in dieser Form auch umsetzen.

Ein großes Problem eines KI-Rechenzentrums dürfte die enorme Energiedichte dieser Systeme sein. Möglichst geringe Latenzen in der Kommunikation der einzelnen Rechenknoten sind der Grund für diese enorme Dichte. Mehrere hundert Kilowatt je Rack lassen sich in dieser kompakten Bauform kaum realisieren. Die Solarpaneele und Konvektionsmodule müssen deutlich größer werden, was vorwiegend in der Hydraulik des Flüssigkeitskreislaufs des Kühlsystems zu einem Problem wird. Bei mehreren Gigawatt an Abwärme, sprechen wir von mehreren Tonnen an Kühlflüssigkeit, die bewegt werden müssen, damit die Abwärme abgetrahlt werden kann. Die technischen Herausforderungen sind demnach enorm.

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Die Gedankenspiele schreiten aber unablässig fort. Elon Musk reagierte in der vergangenen Woche immer wieder auf technische Analysen und sprach von entsprechenden Anpassungen in der Umsetzung. So sollen die Chips darauf ausgelegt werden, bei 97 °C zu arbeiten, was die notwendige Abstrahlfläche deutlich reduziert. Eine Leistungsaufnahme von 100 kW je Tonne an Gewicht in der Umlaufbahn soll realisierbar sein.

Bisher aber sind Rechenzentren im Weltraum nur Luftschlösser, die noch viele technische Hürden nehmen müssen. Nicht zuletzt müssen die gewaltigen Investitionen irdischer Rechenzentren in den kommenden Jahren beweisen, dass sie ein ökonomisch tragfähiges Grundgerüst des KI-Markts sein können.