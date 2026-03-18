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Die Bundesregierung plant einen deutlichen Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland, um auf den steigenden Bedarf an digitaler Infrastruktur zu reagieren. Ein Strategiepapier des Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sieht vor, die Leistungsfähigkeit klassischer Rechenzentren bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2025 mindestens zu verdoppeln. Noch stärker soll der Ausbau im Bereich der künstlichen Intelligenz erfolgen, wo die verfügbaren Kapazitäten mindestens vervierfacht werden sollen. Der entsprechende Maßnahmenkatalog soll im Kabinett beschlossen werden.

Hintergrund der Initiative ist der weltweit steigende Bedarf an Rechenleistung. Insbesondere datenintensive Anwendungen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und digitalisierte Industrieprozesse treiben die Nachfrage nach leistungsfähigen Serverinfrastrukturen. Das Strategiepapier umfasst daher insgesamt 28 Maßnahmen, die Deutschland als zentralen Datenstandort in Europa stärken sollen.

Dazu gehören unter anderem eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie eine stärkere Nutzung bereits erschlossener Industrieflächen für neue Rechenzentren. Diese sogenannten Brownfield-Standorte verfügen häufig bereits über wichtige Infrastruktur wie Stromanschlüsse oder Netzkapazitäten und lassen sich daher schneller für neue Projekte erschließen als unbebaute Flächen. Als Beispiel für solche Standorte werden ehemalige Energieanlagen genannt, etwa frühere Kraftwerksareale.

Um die Akzeptanz für neue Rechenzentren auf kommunaler Ebene zu erhöhen, plant die Bundesregierung zudem Änderungen bei der Verteilung von Steuereinnahmen. Künftig soll die Gewerbesteuer stärker an dem Ort anfallen, an dem das Rechenzentrum tatsächlich betrieben wird. Damit sollen Gemeinden, die Infrastruktur und Flächen bereitstellen, stärker finanziell profitieren.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Energieversorgung der Anlagen. Laut Strategiepapier soll der Ausbau der Infrastruktur möglichst vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen erfolgen. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass neue Rechenzentren nicht in Konkurrenz zu anderen energieintensiven Projekten wie Batteriespeichern um begrenzte Netzkapazitäten treten. Die Vergabe von Netzanschlüssen soll künftig zudem stärker am tatsächlichen Entwicklungsstand der jeweiligen Projekte ausgerichtet werden.

Ein weiterer technischer Aspekt betrifft die Nutzung der Abwärme von Serveranlagen. Die Bundesregierung will sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die kostenlose Abgabe dieser Abwärme an kommunale Wärmenetze steuerlich begünstigt wird. Ziel ist es, die Energieeffizienz der Anlagen zu verbessern und gleichzeitig lokale Heizsysteme zu unterstützen.

Parallel dazu verfolgt die Strategie auch industriepolitische Ziele. Die Bundesregierung möchte die Abhängigkeit von internationalen Cloud-Anbietern verringern, insbesondere von großen Hyperscalern wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure. Neue Kapazitäten sollen daher bevorzugt von europäischen oder deutschen Betreibern aufgebaut werden.