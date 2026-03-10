Werbung

Das KI-Unternehmen Anthropic steht derzeit im Konflikt mit der US-Regierung, nachdem das Unternehmen vom amerikanischen Kriegsministerium als Risiko für die nationale Sicherheit in der Lieferkette eingestuft wurde. Anthropic hat nun in einem Blogeintrag angekündigt, gegen diese Einstufung rechtlich vorzugehen.

Im Mittelpunkt der Debatte steht vor allem das Sprachmodell Claude, das zu den zentralen Produkten des Unternehmens gehört. Claude ist ein generatives KI-System, das für komplexe Textverarbeitung, Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung entwickelt wurde. Seine Fähigkeiten werden dabei zunehmend auch in sicherheitsrelevanten Bereichen genutzt, etwa zur Auswertung großer Datenmengen in der Geheimdienstanalyse oder zur Unterstützung von Planungsprozessen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die Modelle auch bereits unter anderem für Aufgaben wie Intelligence-Analysen, Simulationen, operative Planung sowie Cyber-Sicherheitsanalysen eingesetzt.

Die derzeitige Einstufung als Lieferkettenrisiko wird für Anthropic allerdings zum Problem. Es erlaubt der Regierung, bestimmte Anbieter aus sensiblen Lieferketten auszuschließen, wenn dies zum Schutz staatlicher Systeme notwendig erscheint. Gleichzeitig sieht die Regelung aber auch vor, dass Behörden die am wenigsten restriktiven Maßnahmen wählen müssen, um die Integrität der Lieferkette zu gewährleisten.

Anthropic argumentiert nun, dass die aktuelle Entscheidung des Kriegsministeriums diese gesetzlichen Grenzen überschreiten könnte. Das Unternehmen sieht daher rechtliche Unklarheiten und plant eine gerichtliche Überprüfung der Maßnahme.

Trotz der Auseinandersetzung erklärte Anthropic, weiterhin an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen interessiert zu sein. Das Unternehmen kündigte an, seine Modelle vorübergehend weiterhin zur Verfügung zu stellen, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Dabei sollen Ingenieure des Unternehmens auch weiterhin technischen Support leisten, solange dies rechtlich möglich ist.