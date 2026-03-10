Werbung

Die militärischen Spannungen im Nahen Osten haben innerhalb weniger Tage eine Dimension erreicht, die weit über steigende Ölpreise hinausgeht. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf iranische Stellungen am 28. Februar und der daraufhin eskalierenden Reaktion des Irans – darunter Drohnen- und Raketenangriffe auf die Golfstaaten sowie eine faktische Abriegelung der Straße von Hormuz – gerät die globale Halbleiterindustrie und die gesamte digitale Infrastruktur zunehmend unter Druck.

Den ersten, unmittelbaren Weckruf lieferte dabei kein Chip-Hersteller, sondern ein Cloud-Konzern: Amazon Web Services gab zu Beginn des Monats bekannt, dass drei seiner Rechenzentren im Nahen Osten – zwei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eines in Bahrain – durch iranische Drohnenangriffe beschädigt wurden. Zwei der Anlagen wurden direkt getroffen, die dritte durch eine nahegelegene Detonation in Mitleidenschaft gezogen. Anstehende Löscharbeiten verursachten weitere Schäden an der Infrastruktur. Für Stunden und teilweise auch Tage waren AWS-Dienste wie EC2, S3 und DynamoDB in der Region ausgefallen – mit direkten Folgen für Banken, Zahlungsdienstleister und Unternehmen.

Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) erklärte, das Bahrain-Rechenzentrum gezielt angegriffen zu haben, da es nach eigenen Angaben zur militärischen und geheimdienstlichen Infrastruktur der USA beigetragen habe. Amazon bestätigte Evakuierungen des Personals und strukturelle Schäden, empfahl betroffenen Kunden die Aktivierung ihrer Notfallwiederherstellungspläne und räumte ein, die Lage bleibe unvorhersehbar.

Auch Microsoft, Oracle und Google betreiben in der Region einige Rechenzentren und hatten weitere Investitionen in Aussicht gestellt. Allein Microsoft kündigte über 15 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur in den VAE an, Amazon 5 Milliarden in Saudi-Arabien und das von Trump initiierte Stargate-UAE-Projekt in Abu Dhabi sollte sogar die größte KI-Anlage außerhalb der Vereinigten Staaten werden.

Knappheit von Helium, LNG und Brom

Die Angriffe erfolgten zu einer Zeit, in der der KI-Hype ohnehin für Lieferengpässe bei Chips und Speicher sowie drastisch gestiegene Preise sorgte. Parallel dazu, könnte diese Situation nun auch eine Rohstoffknappheit verstärken und die globale Halbleiterindustrie tiefer in die Krise stürzen. Ursache ist unter anderem die Verknappung des chemischen Elements Helium. In der Chipproduktion ist diese unverzichtbar. Helium kühlt Hochleistungslaser, spült Prozesskammern und stellt die Reinheit sicher, die moderne Halbleiterfabriken für Strukturgrößen im Nanometer-Bereich benötigen. Eine technisch realisierbare Alternative existiert nicht.

Bislang zählte Katar zu den weltweit wichtigsten Lieferanten für Helium. In Ras Laffan Industrial City in Katar gewann die staatliche QatarEnergy täglich bis zu 17 metrische Tonnen Helium als Nebenprodukt der LNG-Verarbeitung. Nach iranischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Anlage Anfang März stellte QatarEnergy die Produktion dort ein, kurz darauf folgten Produktionsstopps für weitere Chemikalien wie Brom, Harnstoff und Methanol. Brom ist ebenfalls ein kritischer Rohstoff in der Chipproduktion: Es wird in Ätzprozessen und als Flammschutzmittel eingesetzt und stammt signifikant aus dem Nahen Osten.

Kim Young-bae, Abgeordneter der südkoreanischen Regierungspartei, machte nach Notfallgesprächen mit Vertretern von Samsung Electronics und SK Hynix am 5. März offiziell auf die Gefahr aufmerksam: "Die Behörden haben darauf hingewiesen, dass die Halbleiterproduktion gestört werden könnte, wenn bestimmte Schlüsselmaterialien aus dem Nahen Osten nicht mehr bezogen werden können". Südkorea produziert rund zwei Drittel der weltweiten DRAM- und NAND-Kapazitäten. Selbst eine zeitweise Produktionsdrosselung bei Samsung oder SK Hynix hätte globale Auswirkungen auf jeden PC, jedes Smartphone und jeden Server.

Auch TSMC in Taiwan ist betroffen: Die Insel bezieht einen erheblichen Teil ihres Stroms aus LNG, und die Frachtraten für LNG-Tanker durch die Straße von Hormuz sind aufgrund der Spannungen erheblich angestiegen.

Preise dürften weiter steigen

Das Gesamtbild, das sich aus Drohnenangriffen auf Rechenzentren, ausfallender Heliumproduktion in Katar, steigenden LNG-Kosten und ohnehin schon explodierenden DRAM-Preisen ergibt, ist beängstigend. Die Iran-Krise könnte laut IDC die ohnehin schon schlechten Erwartungen um mehrere Prozentpunkte weiter drücken. Die militärischen Spannungen im Nahen Osten werden also nicht nur regional beschränkt bleiben, sondern sind ein Vorbote dessen, was noch kommt: In einer Welt, in der KI zum strategischen Gut geworden ist, wird digitale Infrastruktur zum militärischen Ziel.