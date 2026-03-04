Werbung

NVIDIA hat gleich zwei strategische Partnerschaften mit Unternehmen angekündigt, die im Bereich der optischen Netzwerkverbindungen, genauer gesagt Silicon Photonics, aktiv sind. Investiert werden einerseits 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum zur Unterstützung der dortigen Forschung und Entwicklung sowie des Aufbaus von Fertigungskapazitäten in den USA.

Weitere 2 Milliarden US-Dollar gehen an Coherent. Auch diese strategische Partnerschaft umfasst einige nicht-exklusive Vereinbarungen. Darunter eine Kaufverpflichtung von NVIDIA in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar sowie zukünftige Zugangs- und Kapazitätsrechte für fortschrittliche Laser- und optische Netzwerkprodukte. Darüber hinaus investiert NVIDIA 2 Milliarden US-Dollar in Coherent, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben, während Coherent seine Produktionskapazitäten in den USA ausbaut.

Die nun vertiefte Kooperation soll NVIDIAs Vorreiterrolle in den Bereichen KI-Beschleuniger und dem damit verbundenen, immer wichtiger werdenden Netzwerken, stärken.

NVIDIA setzt bereits seit Jahren auf die Entwicklung von Silicon-Photonics für effizientere KI-Netzwerke, doch der Weg dorthin ist länger als erwartet. Trotz Fortschritten mit Partnern wie TSMC bleibt Kupfer vorerst der Standard. Mit der kommenden Rubin-Generation könnte sich dies aber ändern.

Bereits auf der GTC 2025 stellte NVIDIA die ersten Quantum-X-Photonics-Switches vor – ein Meilenstein für Co-Packaged Optics (CPO), das Netzwerke nicht nur beschleunigt, sondern auch energieeffizienter macht. Im Hintergrund wirken Partner wie TSMC, Coherent, Corning, Foxconn, Lumentum und SENKO mit, wobei die TSMC-Kooperation für das CPO-Design zentral ist. Hier kommt ein eigener NVIDIA-ASIC zum Einsatz, der optisch mit den Komponenten verknüpft wird, während zwischen den KI-Beschleunigern selbst NVLink und Kupferverbindungen dominieren.

Die Vorteile sind offensichtlich: In einem Rechenzentrum mit 100.000 Servern und traditionellen Transceivern gehen alleine 2,3 MW der Leistungsaufnahme auf die Netzwerkverbindungen – in KI-Fabriken mit massiven Netzwerkanforderungen explodieren die Werte auf 40 MW. Ein 800G-XDR-InfiniBand-Transceiver braucht etwa 30 W, der Photonics-Port in Quantum-X Switches hingegen nur 9 W – eine Reduktion um zwei Drittel.

Langfristig wird optische Vernetzung unvermeidbar: Steigende Durchsatzraten machen Kupfer-Midplanes zu fragilen Komplexitätsmonstern an der Grenze dessen, was technisch machbar ist.