News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#NVIDIA #HWLPro #Silicon-Photonics #Optics #Netzwerk #Datacenter

Silicon Photonics

NVIDIA investiert 4 Milliarden US-Dollar in Partnerschaften

Portrait des Authors


NVIDIA investiert 4 Milliarden US-Dollar in Partnerschaften
2

Werbung

NVIDIA hat gleich zwei strategische Partnerschaften mit Unternehmen angekündigt, die im Bereich der optischen Netzwerkverbindungen, genauer gesagt Silicon Photonics, aktiv sind. Investiert werden einerseits 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum zur Unterstützung der dortigen Forschung und Entwicklung sowie des Aufbaus von Fertigungskapazitäten in den USA.

Weitere 2 Milliarden US-Dollar gehen an Coherent. Auch diese strategische Partnerschaft umfasst einige nicht-exklusive Vereinbarungen. Darunter eine Kaufverpflichtung von NVIDIA in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar sowie zukünftige Zugangs- und Kapazitätsrechte für fortschrittliche Laser- und optische Netzwerkprodukte. Darüber hinaus investiert NVIDIA 2 Milliarden US-Dollar in Coherent, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben, während Coherent seine Produktionskapazitäten in den USA ausbaut.

NVIDIA Quantum-X Photonics Switches
NVIDIA Quantum-X Photonics Switches
NVIDIA Quantum-X Photonics Switches
NVIDIA Quantum-X Photonics Switches
NVIDIA Quantum-X Photonics Switches
NVIDIA Quantum-X Photonics Switches

Die nun vertiefte Kooperation soll NVIDIAs Vorreiterrolle in den Bereichen KI-Beschleuniger und dem damit verbundenen, immer wichtiger werdenden Netzwerken, stärken.

NVIDIA setzt bereits seit Jahren auf die Entwicklung von Silicon-Photonics für effizientere KI-Netzwerke, doch der Weg dorthin ist länger als erwartet. Trotz Fortschritten mit Partnern wie TSMC bleibt Kupfer vorerst der Standard. Mit der kommenden Rubin-Generation könnte sich dies aber ändern.

Bereits auf der GTC 2025 stellte NVIDIA die ersten Quantum-X-Photonics-Switches vor – ein Meilenstein für Co-Packaged Optics (CPO), das Netzwerke nicht nur beschleunigt, sondern auch energieeffizienter macht. Im Hintergrund wirken Partner wie TSMC, Coherent, Corning, Foxconn, Lumentum und SENKO mit, wobei die TSMC-Kooperation für das CPO-Design zentral ist. Hier kommt ein eigener NVIDIA-ASIC zum Einsatz, der optisch mit den Komponenten verknüpft wird, während zwischen den KI-Beschleunigern selbst NVLink und Kupferverbindungen dominieren.

Die Vorteile sind offensichtlich: In einem Rechenzentrum mit 100.000 Servern und traditionellen Transceivern gehen alleine 2,3 MW der Leistungsaufnahme auf die Netzwerkverbindungen – in KI-Fabriken mit massiven Netzwerkanforderungen explodieren die Werte auf 40 MW. Ein 800G-XDR-InfiniBand-Transceiver braucht etwa 30 W, der Photonics-Port in Quantum-X Switches hingegen nur 9 W – eine Reduktion um zwei Drittel.

Langfristig wird optische Vernetzung unvermeidbar: Steigende Durchsatzraten machen Kupfer-Midplanes zu fragilen Komplexitätsmonstern an der Grenze dessen, was technisch machbar ist.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #NVIDIA
    #HWLPro
    #Silicon-Photonics
    #Optics
    #Netzwerk
    #Datacenter
    KOMMENTARE (2)
    Back to top