Werbung

Der Konflikt zwischen dem US-Kriegsministerium und dem KI-Entwickler Anthropic schwelt seit einer Weile, spitzte sich zuletzt aber nochmals deutlich zu. Das Pentagon hat dem Unternehmen nun eine Frist bis Freitag 17:01 Uhr gesetzt, um bestimmte technische Nutzungsbeschränkungen für sein KI-Modell Claude aufzugeben. Hintergrund ist ein Streit darüber, wie die Technologie des Unternehmens in militärischen Zusammenhängen angewendet werden darf.

Anthropic entwickelt das KI-Modell Claude, das sich durch umfangreiche Sicherheitsmechanismen auszeichnet. Diese Beschränkungen sind etwa darauf ausgerichtet, bestimmte Einsatzszenarien zu verhindern, darunter autonome Waffensysteme oder umfassende Massenüberwachung durch die KI. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit zudem ausdrücklich gegen die Nutzung seiner Modelle für derartige Zwecke ausgesprochen.

Für das Pentagon hingegen ist das KI-Modell ein strategisch wichtiges Werkzeug, insbesondere für Operationen in geheimen Netzwerken und bei komplexen militärischen Analysen. Claude war zuletzt das einzige Modell, das sogar in sensiblen, klassifizierten Infrastrukturen eingesetzt wurde, was seine technische Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unterstreicht. Um allerdings eine breitere Nutzung zu ermöglichen, fordert das Kriegsministerium nun uneingeschränkten Zugriff "für alle rechtmäßigen Zwecke", ohne die derzeitigen Schutzmechanismen.

Das Pentagon droht mit drastischen Maßnahmen, sollte Anthropic dieser Forderung nicht nachkommen. Dazu gehören die mögliche Beendigung eines bestehenden Vertrags über bis zu 200 Millionen US-Dollar sowie die Einstufung des Unternehmens als sogenanntes "Supply-Chain-Risk". Eine solche Klassifizierung kann dazu führen, dass ein Unternehmen von weiteren Regierungsaufträgen ausgeschlossen wird, da es als Risiko für die Lieferkette gilt.

Zusätzlich könnte das Ministerium den Defense Production Act anwenden, ein Gesetz mit weitreichenden Befugnissen zur Sicherung nationaler Produktionskapazitäten. In diesem Fall würde die Regierung theoretisch die Möglichkeit erhalten, Anthropic zu zwingen, seine Technologie ohne die gegenwärtigen ethischen Einschränkungen zur Verfügung zu stellen.