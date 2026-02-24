Werbung

Nintendo bringt den ersten Pop-Up-Store nach Deutschland: Vom 19. März bis zum 11. April 2026 öffnet die erste stationäre Verkaufsfläche mit einer großen Auswahl an offiziellen Fanartikel im Westfield-Ruhr-Park in Bochum ihre Türen. Das Besondere daran ist nicht nur die Premiere für den deutschen Markt, sondern auch der europäische Kontext: Nach einem vergleichbaren Konzept in London ist der Bochumer Laden erst das zweite Mal, dass Nintendo einen solchen Store in einem europäischen Einkaufszentrum realisiert. Permanente Nintendo-Stores existieren weltweit bisher an sechs Standorten – darunter in Tokio, Osaka und Kyoto sowie in New York und San Francisco.

Das Sortiment verspricht eine breite Auswahl an offiziellem Nintendo-Merchandise zu den bekanntesten Franchises rund um Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon oder Kirby. Das Angebot umfasst Plüschfiguren, Pins, Anhänger, Kleidung, Taschen und Wohnaccessoires – und damit ein Spektrum, das in dieser Vollständigkeit im deutschen Einzelhandel bislang nicht verfügbar war. Besonders Sammler dürften sich freuen, denn Teile des Sortiments waren bislang ausschließlich in den Nintendo-Stores in Japan erhältlich und somit dem europäischen Markt nicht so einfach zugänglich.

Neben dem klassischen Einkaufserlebnis integriert Nintendo eine interaktive Komponente über seine "Pikmin Bloom"-App. Besucher können vor Ort einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen, um in der App an einem virtuellen Spaziergang teilzunehmen, und erhalten als Dankeschön Haftnotizen im Pikmin-Design.

Wer den deutschen Pop-Up-Store als einer der Ersten besuchen möchte, muss für die Eröffnungswoche vom 19. bis zum 21. März ein Ticket reservieren. Interessierte können ab dem 5. März über die Social-Media-Kanäle von Nintendo Zeitfenster reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Voraussetzung für eine Reservierung ist ein Nintendo-Account sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Kinder ab 7 Jahren benötigen ein eigenes Ticket, das im Rahmen einer Nintendo-Account-Familiengruppe bezogen werden kann, während Kinder bis einschließlich 6 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Einlass erhalten.

Ab dem 23. März entfällt die Reservierungspflicht und der Einlass erfolgt dann über ein reguläres Warteschlangensystem – bis zur Schließung des Stores am 11. April. Geöffnet ist der Pop-Up Store montags bis samstags jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr. Ob der Bochumer Auftritt ein einmaliges Experiment bleibt, oder als Blaupause für weitere Standorte dient, lies Nintendo bislang leider offen.