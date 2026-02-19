Werbung

Die anhaltende Knappheit bei Speicherbausteinen infolge des weltweiten KI-Booms könnte laut Einschätzung aus der Speicherindustrie erhebliche Folgen für Hersteller von Unterhaltungselektronik haben. Nach Aussagen, die dem CEO des Speicher- und Controller-Spezialisten Phison zugeschrieben werden, drohen bis Ende 2026 zahlreiche Anbieter in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten oder ganze Produktlinien aufzugeben. Ursache sei hauptsächlich der mangelnde Zugang zu ausreichenden Mengen an RAM- und Flash-Speicher, der für viele Geräte unverzichtbar ist.

Speicherpreise sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen, da große Teile der globalen Produktionskapazitäten zunehmend von Rechenzentrumsbetreibern und KI-Anbietern gebunden werden. Moderne KI-Systeme benötigen enorme Mengen an Arbeitsspeicher und Massenspeicher. Hochleistungsbeschleuniger und Serverplattformen setzen auf große DRAM-Konfigurationen sowie SSDs mit sehr hoher Kapazität und Bandbreite, um Trainings- und Inferenzdaten effizient verarbeiten zu können. Dadurch werden klassische Verbraucherprodukte wie Smartphones, PCs oder Fernseher in der Lieferkette nachrangig behandelt.

Nach Einschätzungen könnte die Produktion von Mobiltelefonen um 200 bis 250 Millionen Einheiten sinken. Auch bei PCs und Fernsehern sei mit deutlichen Rückgängen zu rechnen. Hintergrund ist, dass viele Systemhersteller nicht mehr in der Lage seien, Speicher zu wirtschaftlich tragbaren Konditionen zu beschaffen. Hinzu kommt, dass Speicherhersteller Berichten zufolge zunehmend ungewöhnliche Vertragsbedingungen verlangen. Demnach werden Vorabzahlungen für mehrere Jahre gefordert, um Liefermengen zu sichern. Solche Anforderungen sind für viele kleinere oder mittelgroße Elektronikhersteller kaum zu stemmen. Interne Schätzungen aus der Branche gehen davon aus, dass die Knappheit nicht nur kurzfristig anhält, sondern sich bis 2030 oder sogar darüber hinaus ziehen könnte.

Zwar investieren große Speicherproduzenten wie Samsung, Micron oder SK Hynix in neue Fertigungskapazitäten, doch der Aufbau moderner Halbleiterfabriken benötigt seinerseits einige Zeit. Als möglicher Nebeneffekt wird daher vereinzelt eine längere Nutzungsdauer von Elektronikgeräten genannt. Wenn Neuware knapper und teurer wird, könnten auch Reparaturen und längere Produktzyklen an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig verlagert sich die Gesamtproduktion jedoch nicht nach unten, sondern hin zu energie- und ressourcenintensiven Systemen wie Servern und KI-Beschleunigern mit sehr hoher Leistungsaufnahme. Ob dies unter ökologischen Gesichtspunkten eine Entlastung darstellt, bleibt fraglich. Klar ist jedoch, dass die Speicherkrise die Struktur der Elektronikbranche nachhaltig verändert und insbesondere Hersteller klassischer Konsumgeräte vor große Herausforderungen stellt.