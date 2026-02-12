Werbung

Nach dem Abgang der Mitgründer Jimmy Ba und Tony Wu richtet Elon Musk sein KI-Unternehmen xAI organisatorisch neu aus. In einem unternehmensweiten Meeting kündigte Musk eine Aufteilung in vier klar definierte Geschäftsbereiche an. Ziel der Umstrukturierung ist es, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und die technische Umsetzung neuer Produkte effizienter zu gestalten.

Die neue Struktur gliedert sich in die Weiterentwicklung des Chatbots Grok einschließlich Sprachfunktionen, eine eigenständige Coding-Abteilung, das Videoprodukt Imagine sowie eine Sparte mit dem Namen Macrohard. Letztere soll sich auf KI-Software konzentrieren, die von autonomen digitalen Agenten gesteuert wird. Damit adressiert xAI Anwendungen, bei denen KI-Systeme eigenständig Aufgaben ausführen und komplexe Softwareumgebungen bedienen. Die Leitung der vier Bereiche übernehmen langjährige Mitarbeiter und verbliebene Mitgründer. Aman Madaan verantwortet die Chatbot-Entwicklung, Manuel Kroiss führt die Coding-Sparte, Guodong Zhang betreut die Videogenerierung und Toby Pohlen übernimmt Macrohard.

Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf der Verarbeitung und Generierung von Videodaten liegen. Musk betonte, dass ein erheblicher Anteil zukünftiger KI-Rechenleistung für das Verständnis und die Erzeugung von Echtzeit-Video erforderlich sein werde. Entsprechend positioniert sich xAI im Bereich multimodaler Modelle, die Text, Sprache und Bewegtbild kombinieren. Die Skalierung der zugrunde liegenden Recheninfrastruktur gilt dabei als zentrale Voraussetzung.

Parallel zur organisatorischen Neuausrichtung treibt xAI den Ausbau seiner technischen Infrastruktur weiter voran. In Memphis, Tennessee, betreibt das Unternehmen bereits den Colossus-Datencluster. Geplant ist eine Erweiterung mit Investitionen von über 20 Milliarden US-Dollar. Ein zusätzliches Gebäude mit der internen Bezeichnung Macroharder soll die Gesamtleistung des Standorts auf nahezu zwei Gigawatt steigern. Vorgesehen ist die Installation von 10.000 bis 20.000 GB300-Systemen, die für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle eingesetzt werden. Die hohe Energiekapazität unterstreicht den Anspruch, umfangreiche Trainingsläufe und rechenintensive Inferenzprozesse im großen Maßstab durchzuführen.

Die Neustrukturierung erfolgt zudem vor dem Hintergrund finanzieller und organisatorischer Veränderungen. Durch die Fusion von xAI mit SpaceX wurde der Wert des kombinierten Unternehmens laut Berichten auf rund 1,25 Billionen US-Dollar beziffert. Diese Verflechtung soll insbesondere die Finanzierung kapitalintensiver Projekte wie Rechenzentren und spezialisierter Hardware erleichtern.

Gleichzeitig wächst die Integration der KI-Produkte in die Plattform X. Das soziale Netzwerk erzielt nach Unternehmensangaben inzwischen jährlich wiederkehrende Abonnementeinnahmen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar. Weiterhin stellte Musk eine eigenständige X-Chat-Anwendung sowie den Zahlungsdienst X Money in Aussicht. Damit verfolgt xAI einen Ansatz, bei dem KI-Modelle, soziale Plattformen und digitale Finanzdienste technisch und strategisch enger miteinander verzahnt werden.