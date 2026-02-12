Werbung

Das Aus für die Chipfabrik von Intel hat einerseits eine große Lücke hinterlassen, andererseits wurde seitens der Politik immer wieder betont, dass man so mehr Spielraum für ähnliche Projekte hätte, welche die Lücke füllen könnten. Seit einigen Tagen tauchen immer wieder Meldungen auf, der südkoreanische Konzern Samsung sei an größeren Investitionen in Europa interessiert. Deutschland werden dabei größere Chancen zugesprochen.

Das Branchenmagazin DigiTimes hat die zahlreichen Gerüchte der vergangenen Tage zusammengefasst. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welchem Umfang Samsung investieren könnte. Die Optionen reichen von einer vollständigen Wafer-Fab bis zu schrittweisen Engagements im Bereich Design-Unterstützung und dem Advanced Packaging. Dabei gilt es, den Zugang zu europäischen Zulieferern und Kunden gegen die strukturell höheren Kosten abzuwägen. Löhne, Energiepreise und Regulierung liegen deutlich über dem Niveau in Asien oder teilweise auch in den USA.

Die Ambitionen von TSMC könnten also eine Art Blaupause dienen. Für das Joint Venture ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) hat man sich mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductors die notwendigen Partner mit ins Boot geholt, um vor allem das Automotive-Segment ins Visier zu nehmen.

Intels Ausstieg aus dem ursprünglich 30 Milliarden Euro schweren Magdeburg-Projekt hat die Situation erheblich verändert. Die Bundesregierung und Landesvertreter aus Sachsen und Sachsen-Anhalt versuchen nun, südkoreanische Partner – darunter Samsung – für neue Investitionen zu gewinnen. Delegationen besuchten Anfang Februar Südkorea, parallel zur Messe SEMICON Korea 2026, um Kooperationen im Halbleiterbereich auszuloten.

Die Automobilbranche bleibt der wichtigste Treiber. Europas Hersteller – insbesondere in Deutschland – fordern kürzere Lieferketten und Chips aus europäischer Produktion. Politisch nimmt der Druck zu: Geplant sind Vorgaben, nach denen ein Großteil der Komponenten in Fahrzeugen künftig aus europäischer Fertigung stammen muss. Für Samsung bietet diese Entwicklung eine Chance, sich durch lokale Fertigung stärker in die Wertschöpfungskette zu integrieren – etwa durch Verknüpfung mit Harman und dessen ZF-ADAS-Geschäft.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach Wirtschaftlichkeit und Kapitalverteilung. Samsung hat bereits langfristige Investitionen von mehreren hundert Milliarden US-Dollar für seine koreanischen Werke angekündigt und baut parallel in den USA seine Kapazitäten aus. Ein vollwertiges europäisches Fertigungszentrum wäre ein dritter, kapitalintensiver Standort. Daher gilt ein stufenweises Vorgehen als realistischer: Zunächst ein Packaging-Werk oder ein Design-Center und später möglicherweise ein eigenes Chipwerk.

Bis auf die Vermutungen und Einschätzungen gibt es derzeit noch wenig Substantielles zu den Ambitionen von Samsung in Europa, bzw. in Deutschland. Hier wird man wohl abwarten müssen, bis sich alle Beteiligten auf die notwendigen Rahmenbedingungen geeinigt haben.