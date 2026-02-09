Werbung

Das belgische Forschungszentrum Imec, einer der weltweit führenden Akteure in der Entwicklung fortschrittlicher Halbleitertechnologien, hat an seinem Hauptsitz in Leuven eine 2.000 m² große Reinraum-Erweiterung in Betrieb genommen. Die Eröffnung markiert einen wichtigen Schritt beim Aufbau der europäischen NanoIC-Pilotlinie, die eine zentrale Rolle in der Umsetzung des European Chips Act spielt.

An der feierlichen Eröffnung nahmen unter anderem EU-Kommissarin Henna Virkkunen, Belgiens Premierminister Bart De Wever, Flanderns Ministerpräsident Matthias Diependaele und ASML-CEO Christophe Fouquet teil. Weiterhin waren Vertreter der europäischen Hightech-Industrie, Start-ups, Forschungspartner des NanoIC-Konsortiums sowie politische Entscheidungsträger aus der EU, Belgien und Flandern vor Ort.

Mit einer nun mehr als 12.000 m² großen Reinraumfläche stellt Imec eine zentrale Infrastruktur bereit, um Europas Position in der Halbleiterforschung und -produktion zu stärken. Das Ziel: Innovationen für die nächste Generation von Chips voranzutreiben und gleichzeitig die industrielle Souveränität, Sicherheit und wirtschaftliche Widerstandskraft des Kontinents im Zeitalter von KI und Hochleistungsrechnen zu sichern.

Das imec arbeitet mit ASML bereits sehr eng zusammen. Ein erster Prototyp eines High-NA-EUV-Scanners wurde in Veldhove aufgebaut, bevor dieser dann an Intel verschifft wurde. In Veldhove betreiben ASML und imec eine gemeinsame Forschungsabteilung.

Doch damit endet der Ausbau nicht. Unterstützt von der Europäischen Union sowie den belgischen und flämischen Regierungen plant Imec bereits den Bau eines weiteren 4.000 m² großen Reinraums auf dem Campus in Leuven. Dieses neue Labor soll die europäische NanoIC-Initiative zusätzlich beschleunigen. In den kommenden fünf Jahren werden über 100 neue Forschungs- und Fertigungsanlagen in Betrieb genommen – verteilt über die Standorte von Imec und seinen Partnern bei CEA-Leti (Frankreich), Fraunhofer (Deutschland), VTT (Finnland), CSSNT-UPB (Rumänien) und dem Tyndall National Institute (Irland).

