Amazon hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und einmal mehr durch das wachsende Handelsgeschäft und eine hohe Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten ein kräftiges Wachstum vermeldet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 213,4 Milliarden US‑Dollar.

Das operative Ergebnis kletterte auf 24,9 Milliarden US‑Dollar nach 21,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte wie die Beilegung von Steuerstreitigkeiten in Italien oder Abfindungen und Wertberichtigungen auf stationäre Läden hätte der operative Gewinn bei 27,4 Milliarden US‑Dollar gelegen. Der Nettogewinn legte leicht auf 21,2 Milliarden US‑Dollar zu.

Auf Jahressicht erwirtschaftete Amazon 2025 Erlöse in Höhe von 716,9 Milliarden US‑Dollar, ein Zuwachs von 12 % gegenüber 2024. Der operative Gewinn stieg auf 79,9 Milliarden US‑Dollar, der Nettogewinn auf 77,7 Milliarden US‑Dollar, bzw. 7,17 US‑Dollar je Aktie. Die Nordamerika‑Sparte trug 29,6 Milliarden US‑Dollar zum operativen Ergebnis bei, das internationale Geschäft 4,8 Milliarden US‑Dollar. Wachstumstreiber blieb weiterhin die Cloud‑Sparte AWS, die ihren operativen Gewinn im Gesamtjahr auf 45,6 Milliarden US‑Dollar steigern konnte und somit auch 2025 den Löwenanteil zum Gesamtumsatz beisteuerte.

Auffällig ist allerdings die Entwicklung beim freien Cashflow: Trotz steigender Umsätze und Gewinne sank dieser auf 11,2 Milliarden US‑Dollar, nachdem im Vorjahr noch 38,2 Milliarden US-Dollar in den Büchern standen. Als Hauptgrund nennt Amazon deutlich höhere Ausgaben für Sachanlagen, die sich im Jahresvergleich um rund 50,7 Milliarden US‑Dollar erhöhten und vor allem Investitionen in Rechenzentren, Netzwerke und spezialisierte Hardware für Künstliche Intelligenz widerspiegeln. Für 2026 stellt das Management nochmals steigende Investitionen in Aussicht: Medienberichte verweisen auf Ausgaben in Höhe von rund 200 Milliarden US‑Dollar – vorwiegend für KI‑Infrastruktur, Datenzentren und eigene Chips.



An der Börse fiel die Reaktion trotz der soliden Zahlen verhalten aus: Während Umsatz und Ergebnis weitestgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, sorgten insbesondere die sehr hohen Investitionspläne und ein vorsichtigerer Ausblick für das laufende Quartal für Druck auf die Aktie. Im nachbörslichen Handel verlor das Papier zeitweise über 10 % an Wert. Amazon prognostiziert für das erste Quartal 2026 einen operativen Gewinn zwischen 16,5 und 21,5 Milliarden US‑Dollar und verweist auf weiter steigende Kosten.

CEO Andy Jassy betonte die fortgesetzte Fokussierung auf Künstliche Intelligenz über alle Sparten hinweg – von AWS über Werbedienste bis hin zur Logistik. Die aktuellen Zahlen unterstreichen, dass Amazon sein Wachstum weiter steigern kann, zugleich aber bereit ist, die freie Liquidität in hohem Tempo in KI‑Infrastruktur zu reinvestieren. Damit reiht sich der Konzern in die Reihe großer Tech‑Unternehmen ein, deren kurzfristige Margen und Aktienkurse zunehmend von der Bewertung ihrer milliardenschweren KI‑Wetten durch den Kapitalmarkt abhängen.