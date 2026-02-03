Werbung
Auf der Integrated Systems Europe (ISE) haben wir als XX/Pro gemeinsam mit EDGE9 aus Italien, TechnologyInsider Pro aus den Niederlanden und PRONETIC aus Spanien die Nimbus Innovation Awards verliehen. Vergeben wurden 12 Awards in den verschiedenen Kategorien sowie drei Spezialkategorien.
Die Nimbus Alliance hat sich zusammengeschlossen, die technologischen Innovationen und Entwicklungen durch die Nimbus Innovation Awards anzuerkennen und zu würdigen.
Hier findet ihr die Liste der Kategorien und dazugehörigen Gewinner:
- Beste professionelle Audio Innovation: JBL SRX900-Serie
- Beste professionelle Video & Display Innovation: Sony SRD & Ameria Starkit
- Beste AV Experience Innovation: Samsung Spatial Signage SMHX 85"
- Beste kolloborative Hardware Innovation: Logitech Rally AI Camera Pro
- Beste kolloborative Software Innovation: Appspace Workplace Orchestration
- Beste kolloborative Management Innovation: Pleneo RoomHub
- Beste kolloborative AI Innovation: Zoom AI Companion 3.0
- Beste kolloborative Cybersecurity Innovation: Webex Zero-Trust Meetings
- Beste Hybrid-Work Experience Innovation: Logitech Rally AI Camera Pro
- Beste AV über IP Innovation: Macnica ME10 SoC
- Beste AV über IP Interoperability Innovation: Netgear Engage Controller 2.4
- Beste nachhaltige, professionelle AV Innovation: Sony Bravia Professional Displays BZ-P-Serie
- Beste nachhaltige AV Gesamt-Innovation: Macnica ME10 SoC
- Beste kolloborative Gesamt-Innovation: Logitech Rally AI Camera Pro
Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Webseite der Nimbus Alliance.
Wir gratulieren allen Gewinnern!