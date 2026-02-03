Werbung

Die Übernahme ist offiziell: Techmilliardär Elon Musk hat in einer Memo an seine Mitarbeiter bestätigt, dass SpaceX die KI-Firma xAI übernimmt. Die Ankündigung erfolgte am Montagabend. Das neue Unternehmen wird insgesamt mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertet – SpaceX mit etwa einer Billion US-Dollar und xAI mit rund 250 Milliarden US-Dollar. Beide Firmen werden fortan zusammengeführt und verbinden damit Raketentechnik, Satellitenkommunikation und künstliche Intelligenz. Es ist eine der größten Unternehmensübernahmen der Technologiebranche.

Ziel der Fusion sei die Schaffung von Rechenzentren im Weltall. Musk begründet dies damit, dass große KI-Rechenzentren auf der Erde zu viel Strom verbrauchen würden. Im Weltall könne man Solarenergie nutzen, ohne die Umwelt zu belasten. Das Unternehmen plant, etwa eine Million Satelliten als Datenzentren ins Weltall zu bringen – mithilfe der Starship-Rakete, die mehrmals pro Stunde starten soll. Musk rechnet damit, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren die billigste Methode für KI-Berechnungen im Weltall stattfinden werde.

xAI hatte einen hohen Finanzierungsbedarf und stand in starkem Wettbewerb mit Konkurrenten wie Google und OpenAI. Die Fusion ermöglicht es der KI-Firma, mit frischem Geld aus den profitablen Geschäften von SpaceX unterstützt zu werden.

Die Fusion hat auch politische Bedeutung: Das US-Verteidigungsministerium arbeitet bereits mit beiden Unternehmen zusammen. xAI hat einen Vertrag mit dem Pentagon über bis zu 200 Millionen US-Dollar. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte sogar an, den KI-Chatbot Grok in militärische Netzwerke integrieren zu wollen. Der Chatbot sorgte zuletzt aber auch für negative Schlagzeilen: So leitete die EU Ermittlungen ein, da das Tool Funktionen bietet, mit denen Nutzer Bilder von realen Personen durch KI-gestützte Bildgenerierung oder -manipulation in sexualisierter Form darstellen lassen können, etwa durch das Erzeugen von Bikini- oder Nacktbildern.

Musk prüft intern zudem weitere Fusionsmöglichkeiten. Ein möglicher Börsengang von SpaceX könnte im Juni 2026 stattfinden. Musk hält nach bisherigen Informationen einen Anteil von rund 40 % an beiden Unternehmen.