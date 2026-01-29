Werbung

Die beiden südkoreanischen Unternehmen SK Hynix und Samsung haben ihre Zahlen für das letzte Quartal veröffentlicht und weisen darin in den Speichersparten ein großes Plus für Umsatz und Gewinn aus.

Für das vergangene Quartal berichtet Samsung einen Umsatz von umgerechnet 65,6 Milliarden US-Dollar über alle Unternehmensbereiche hinweg. Der Gewinn lag bei 14 Milliarden US-Dollar. Besonders spannend ist dabei der Blick auf die Speichersparte. Hier verbucht Samsung ein Umsatzplus von 23 auf 30,8 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 34 % entspricht. Der Gewinn wird von 4,9 auf 11,5 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Damit dürfte auch deutlich werden, dass Samsung von den gestiegenen DRAM- und NAND-Preisen profitiert.

Die weiteren Geschäftsfelder können beim Wachstum bei weitem nicht mithalten. Die Smartphone-Sparte muss sogar einen Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal 2024 verbuchen. Allerdings ist dieses dritte Quartal im Smartphone-Bereich auch extrem stark.

Der Trend bei den Speicherprodukten soll sich in dieser Form fortsetzen und Samsung plant auch einen starken Ausbau in der Fertigung des Speichers. Im ersten Quartal 2026 soll zudem die Produktion von HBM4 mit bis zu 11,7 GBit/s beginnen. Mit diesem will Samsung auch wieder eine Vorreiterrolle in der Speicherproduktion einnehmen.

SK Hynix ebenfalls mit Rekorden

Der südkoreanische Konkurrent SK Hynix vermeldet sogar ein neues Rekordquartal. Beim Speicherspezialisten stieg der Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 32,9 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025. DRAM machte rund 76 % des Umsatzes aus, während NAND mit 23 % nur ein Drittel dessen einnimmt, was SK Hynix mit dem teureren Speicher verdient. In der DRAM-Herstellung hält sich die Nutzung von DRAM für Arbeitsspeicher, Grafikarten und KI-Beschleuniger (inklusive HBM) in etwa die Waage. Der PC, LPDDR und Speicherprodukte für den Endkunden haben wesentlich kleinere Anteile. HBM3E und HBM4 werden in den kommenden Monaten aber sicherlich eine immer größere Rolle spielen.

Um das Wachstum weiter mitnehmen zu können, plant SK Hynix gleich mehrere Neu- und Ausbauten von Fabs, um die Produktionskapazitäten weiter steigern zu können. Teilweise müssen schon bestehende Gebäude nur noch ausgerüstet werden, was im Zeit- und Kostenfaktor aber eine wesentlich größere Rolle spielt, als der eigentliche Bau.

Auch bei SK Hynix ist der Ausblick also mehr als positiv. Im kommenden Jahr wird der neue HBM4 eingeführt und soll in unfassbaren Stückzahlen an NVIDIA, AMD und die weiteren Abnehmer geliefert werden. Die Ausbeute in der Fertigung von HBM4 soll der des bisher gefertigten HBM3E in nichts nachstehen. Hier sieht es also nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Samsung und SK Hynix aus, wenngleich Samsung in der Vergangenheit nach positiven Erstmeldungen dann doch mit Problemen zu kämpfen hatte.