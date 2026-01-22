Werbung

Die Europäische Union plant mit dem Digital Networks Act einen verbindlichen Zeitrahmen für die Abschaltung der bestehenden Kupfernetze. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen die Mitgliedstaaten zwischen 2030 und 2035 schrittweise von kupferbasierten Netzinfrastrukturen auf moderne Glasfasernetze umstellen. Die nationalen Übergangspläne dafür müssten spätestens bis 2029 vorgelegt werden. Ziel ist es, den Technologiewechsel europaweit zu vereinheitlichen und den Ausbau leistungsfähiger Netze zu beschleunigen.

Technisch richtet sich der Fokus klar auf Glasfaseranschlüsse bis in Gebäude oder Wohnungen, da diese im Vergleich zu Kupferleitungen deutlich höhere Bandbreiten, geringere Latenzen und eine bessere Skalierbarkeit bieten. Während kupferbasierte Technologien wie DSL physikalisch limitiert sind und hohe Wartungskosten verursachen, gelten Glasfasernetze als langfristig zukunftssicher und effizienter. Die geplante Abschaltung würde damit nicht nur bestehende Netze ersetzen, sondern auch den Betrieb paralleler Infrastrukturen beenden.

In Deutschland stößt der Zeitplan jedoch auf gemischte Reaktionen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hält ein festes Abschaltdatum für ambitioniert, da der Glasfaserausbau regional sehr unterschiedlich voranschreitet. Besonders in ländlichen oder topografisch anspruchsvollen Gebieten sei der Ausbau technisch und wirtschaftlich komplexer als in urbanen Regionen. Aus Sicht des VKU wäre eine flexiblere Umsetzung über eine EU-Richtlinie sinnvoller als eine unmittelbar geltende Verordnung, um nationale Besonderheiten berücksichtigen zu können.

Der Bundesverband Breitbandkommunikation begrüßt grundsätzlich den geplanten Technologiewechsel, warnt jedoch davor, laufende nationale Regulierungs- und Ausbauprojekte zu beeinträchtigen. Entscheidend sei, dass bestehende Investitionen in Glasfaserinfrastruktur nicht ausgebremst werden und der Übergang so gestaltet wird, dass Netzausbau und Migration parallel effizient ablaufen können.

Unterstützung für ein klares Abschaltdatum kommt hingegen vom Verband der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt (VATM). Aus Sicht des Verbands bietet der Zeitraum bis 2035 ausreichend Planungssicherheit für Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Endkunden. Der Schwerpunkt müsse nun auf der technischen und organisatorischen Migration liegen, einschließlich klarer Regeln zur Kostenverteilung und zur Sicherstellung eines offenen Netzzugangs. Die auf Kupfernetzen etablierte Anbieter- und Dienstevielfalt solle auch auf Glasfaserinfrastrukturen erhalten bleiben.