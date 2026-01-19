Werbung

Laut Elon Musk ist der zweite Supercomputer für die KI von Grok auf xAI in den operativen Betrieb übergegangen. Bereits mit Colossus 1 setzte man neue Maßstäbe in der Geschwindigkeit des Aufbaus, des Ausbaus und auch in der Art und Weise, wie die Stromversorgung aufgrund eines fehlenden Netzanschlusses realisiert wurde. Sicherlich etwas unrühmlich ist dabei der Einsatz von Gasturbinen, um die Versorgung bis zum finalen Ausbau des Netzanschlusses zu gewährleisten.

Inzwischen sind für Colossus 1 etwa 150.000 H200-, 50.000 H200-und 30.000 GB200-Beschleuniger im Einsatz.

Für Colossus 2 sprechen wir noch einmal von einer anderen Größenordnung. In der aktuellen Form soll das Rechenzentrum im Südwesten von Memphis (Stadtteil Whitehaven) eine Leistungsaufnahme von 1 GW vorzuweisen haben. Bis April soll der Ausbau derart voranschreiten, dass 1,5 GW erreicht werden. Für die erste Ausbaustufe von 1 GW kommen bereits etwa 550.000 GB200- und GB300-Beschleuniger zum Einsatz. Geplant ist ein finaler Ausbau bis etwa 2 GW. Für beide Systeme xAI-Erweiterungen an der Energie-Infrastruktur vorgenommen. Neben den bereits erwähnten Gas-Turbinen sind dies auch Megapacks von Tesla, welche die Verbrauchsspitzen abfedern sollen.

Das schnelle Wachstum bei xAI wird in einer Analyse bzw. dazugehörigen grafischen Darstellung von Epoch.ai deutlich. Zwischen Planungsphase, Beginn des Baus und der Fertigstellung bzw. den einzelnen Ausbauschritten vergeht bei xAI vergleichsweise wenig Zeit.

Im Vergleich deutlich werden aber nicht nur die Zeiträume und Ausbaupläne der verschiedenen Rechenzentren, sondern auch der Energiebedarf, der inzwischen auf dem Niveau größerer Städte liegt.