Die deutsche Games-Branche hat sich zwischen 2018 und 2024 deutlich dynamischer entwickelt als in den Jahren zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Die Games-Branche in Deutschland 2025" des Branchenverbands Game. Maßgeblich für die Entwicklung war erstmals eine bundesweite Förderung, die laut Studie spürbare Impulse für Wachstum und Beschäftigung gesetzt hat.

Im betrachteten Zeitraum stieg die Zahl der Games-Unternehmen im Kernmarkt von 524 auf 948, was einem Zuwachs von 81 % entspricht. Parallel dazu erhöhte sich der Umsatz der Branche um 22 % auf 3,73 Milliarden Euro. Auch die Beschäftigtenzahl wuchs um 20 % auf rund 14.800 Mitarbeitende. Der Frauenanteil erhöhte sich im selben Zeitraum von 25 auf 30 %, was auf eine langsam zunehmende Diversität innerhalb der Branche hinweist.

Trotz dieser positiven Kennzahlen bleibt die Marktposition deutscher Produktionen im Inland aber noch begrenzt. Von 100 Euro, die in Deutschland für Videospiele ausgegeben werden, verbleiben lediglich 5,50 Euro bei inländischen Unternehmen. Die Studie führt dies auf lange Zeit international wenig wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zurück. Erst mit der Einführung der Bundesförderung habe Deutschland begonnen, aufzuholen, liege im internationalen Vergleich jedoch weiterhin hinter führenden Standorten.

Aus fiskalischer Sicht bewertet die Studie die Games-Förderung als effizient. Für das Jahr 2023 wird angegeben, dass ein Euro Förderung rund 6,50 Euro Bruttowertschöpfung sowie etwa 2,50 Euro an Steuern und Sozialabgaben ausgelöst hat. Vor diesem Hintergrund wird der im aktuellen Koalitionsvertrag angekündigten steuerlichen Games-Förderung eine zentrale Rolle zugeschrieben.

87 % der befragten Unternehmen erwarten durch eine zusätzliche steuerliche Förderung neue Impulse für die Spieleentwicklung. 67 % rechnen etwa mit steigenden Umsätzen, während 63 % von einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit und stabileren Beschäftigungsverhältnissen ausgehen. Damit verbindet die Branche die Hoffnung, sich langfristig stärker im internationalen Wettbewerb positionieren zu können.