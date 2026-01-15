Werbung

OpenAI holt den nächsten Hardwarepartner ins Boot und verkündet nun auch mit Cerebras eine sogenannte strategische Partnerschaft. Diese umfasst eine Investitionssumme von 10 Milliarden US-Dollar und ein Installationsvolumen an Hardware mit einem Verbrauch von 750 MW. Mit Cerebras hat man damit den dritten Hardware-Partner im Bereich der KI-Beschleuniger.

Die Vereinbarungen mit AMD und NVIDIA sind allerdings auch um Größenordnungen größer. So sieht die Vereinbarung zwischen NVIDIA und OpenAI die Installation von 10 GW an Hardware und eine Investitionssumme von bis zu 100 Milliarden US-Dollar vor. Zwischen AMD und OpenAI wurde die Lieferung von Hardware im Umfang von 6 GW vereinbart.

Anders als bei AMD und NVIDIA wird die Hardware von Cerebras nicht in den kommenden Monaten in die Infrastruktur von OpenAI integriert. Die Pressemitteilung spricht von mehreren Tranchen, die ab 2028 ausgeliefert werden sollen. Damit ist auch davon auszugehen, dass hier die nächste Generation der Wafer Scale Engine (mehr dazu im Verlaufe der Meldung) zum Einsatz kommen wird.

Mit der Partnerschaft mit Cerebras stellt sich OpenAI hinsichtlich der verwendeten Hardware sehr breit auf. AMD, NVIDIA, ab diesem Jahr auch eigene Beschleuniger die den TPUs von Google sehr ähnlich sind und nun eben Cerebras.

Cerebras stellt mit dem CS-3-System dedizierte Hardware für das Training und Inferencing von KI-Modellen her. Die Besonderheit des Systems besteht in den eigentlichen Chips. Cerebras hat eine sogenannte Wafer Scale Engine entwickelt. Belichtet wird der komplette Wafer und in dieser Form wird er auch in das System integriert. Es findet also keine Separierung der Chips und ein späteren Packaging statt. Stattdessen ist der gesamte Wafer ein Chip. Die Details zur dritten Generation findet ihr im entsprechenden Artikel.